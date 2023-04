Oberösterreicher überzeugt beim 4. Internationalen Zoom Hack Slam

Bei einem Online Programm von Hermann Scherer wurde am 01.04.2023 der 4. Internationale Zoom Hack Slam veranstaltet mit 99 Finalisten aus 8 verschiedenen Ländern.

Hack ist das neue Wort für Idee

Am Samstag, den 01.04.2023 trafen sich Online 184 ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen Marketing, Finanz, Ernährung, Bildung, Lifestyle, Persönlichkeitsentwicklung u.v.m. zu einem Programm „Mache deine Marke zu Gold“.

Im Verlauf des Seminars kam es zum 4. Internationalen Zoom Hack Slam. 99 FinalistInnen aus 8 Ländern, darunter nicht nur Österreich, Deutschland, Schweiz sondern auch Polen, Russland, Rumänien, Frankreich und Tschechien gaben Ihre Hacks in zwei Sprachen zum Besten – dies ist kein Aprilscherz.

Hack ist das neue Wort für Idee oder Tipp – es ging besonders um Life-Hacks, also Lebensideen die Menschen kurz und knackig einen wertvollen Input liefern, um das Leben leichter zu machen.

In nur 15 Minuten teilten die ExpertInnen in Breakout-Rooms einen Individuellen Life-Hack, in Summe 99 Lebenstipps in dieser kurzen Zeit. Initiator war der bekannte Autor und einer der Top-Speaker Deutschlands Hermann Scherer.

Einer der TeilnehmerInnen war Claus Weberstorfer, Experte für Lebensklarheit, Motivation und persönliches Zeitmanagement aus Redlham.

Seine These lautet: persönliches Zeitmanagement mit einfachen Tricks

In seinen 1-minütigen Vortrag voller Adrenalin und Spannung, stellte er einfache Tipps und Tricks vor, wie man sein persönliches Zeitmanagement verbessert.

Claus Weberstorfer spricht in seinen Vorträgen mit viel Engagement, Herz und Kompetenz über Themen wie persönliche Lebensklarheit, Zeitmanagement oder seine Motivation fürs Leben wieder zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ingenieurbüro Weberstorfer

Herr Claus Weberstorfer

Erlau 2

4846 Redlham

Österreich

fon ..: +436763508544

web ..: http://www.ihrenergiecoach.com

email : claus.weberstorfer@asak.at

Experte für persönliche Klarheit, Motivation und Zeitmanagement

Life-Kinetik Coach

Pressekontakt:

Ingenieurbüro Weberstorfer

Herr Claus Weberstorfer

Erlau 2

4846 Redlham

fon ..: +436763508544

web ..: http://www.ihrenergiecoach.com

email : claus.weberstorfer@asak.at