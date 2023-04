4. internationaler Zoom-Hack-Slam

Daniela Hörwey, Bioresonanz Therapeutin aus Hohenau an der March war beim 4. internationalen Zoom-Hack-Slam am 1. April 2023 mit dabei.

Bei einem Slam, tragen Menschen innerhalb einer kurzen vorgegebenen Zeit, einen wertvollen Impuls vor.

Hack steht für eine Idee, einen Kniff.

Der Veranstalter Hermann Scherer, bekannter Autor und Trainer, der die Liste der TOP 100 Speaker auf Platz 3 mit anführt, teilte die 99 Finalisten aus 8 Ländern in Kleingruppen ein.

In nur 10 Minuten trugen 10 Experten pro Gruppe ihre individuellen Life-Hacks vor.

Daniela Hörwey, konnte mit ihrer Expertise auf dem Gebiet der Frequenzen/Schwingungen in nur 1 Minute erklären, wie wichtig es ist mit der Herzschwingung in Resonanz zu sein. Dadurch wird unter anderem das eigene Wohlbefinden gesteigert. Auch Entscheidungen werden leichter getroffen. Das eigene Leben wird nach und nach positiver und gute Laune steht am Tagesprogramm.

Ihre These: Wer mit seinem Herzen in Resonanz ist, ist glücklicher!

