So brennen IT-Abteilungen für unternehmerische Visionen ohne auszubrennen im 4. internationalen Zoom Hack Slam

Am 1. April 2023 haben 99 Finalisten aus 8 Ländern am 4. internationalen Zoom Hack Slam teilgenommen. Nein, das ist kein Aprilscherz. In diesem Online Event wurde den Teilnehmern alles abgefordert. Sie mussten innerhalb von 60 Sekunden einen Business Hack so darstellen, dass dieser wirkungsvoll kommuniziert und ein deutlicher Mehrwert innerhalb der kurzen Zeit transportiert wird. Die Besten erzeugten dabei einen kommunikativen Gänsehautmoment der bei allen Finalisten – als wären sie auf der Bühne vor Ort – spürbar war.

Veranstaltet wurde dieses großartige Event durch den renommierten Speaker und Autor Hermann Scherer.

Bei der Veranstaltung ist Gregor Tomitzek angetreten, um einen unternehmerischen Lifehack zu präsentieren. Wie Firmen ihre eigene Vision und Mission vom Papier zur Umsetzung in die IT-Abteilung bringen können. Ohne dabei die, durch die Pandemie gebeutelte, notorisch unterbesetzte und stark überlastete, IT Abteilung noch mehr zu überlasten.

Gregor Tomitzek profitierte dabei von seiner mehr als 20 jährigen Erfahrung in IT Abteilungen, wo er Teams und Abteilungen verbinden konnte, um Veränderungsprozesse zu moderieren. Dabei konnte er das Thema „brennen ohne auszubrennen“ in nur 60 Sekunden prägnant und kompetent darstellen.

Er zeigte dabei auf, wie unternehmerische Wachstumsschmerzen und Veränderungsprozesse in IT Abteilungen – trotz Zeit- und Mitarbeitermangel – kosteneffizient umgesetzt werden können. Zeitglich stellte er dar, wie Kosten und Nutzen der IT Abteilung so unterstützt werden können, dass diese auch in der kommenden Finanzkrise besser denn je aufgestellt sind.

Kontakt:

IT Beratung, Schulung & Coaching

Gregor Tomitzek

Irisstrasse 38

82194 Gröbenzell

Telefon: +49 8142 42 19 737

E-Mail: office@tomitzek.net

Die IT-Beratung Tomitzek unterstützt Leistungsträger, Teamleiter und Vorstände dabei, die Überlastung in ihrer IT-Abteilung zu senken und zugleich die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit ihres IT-Teams wahrnehmbar zu steigern, ohne dabei Abstriche im Service und Support machen zu müssen.

