Neuer Großtransformator für die Energiewende im Umspannwerk Steinburg in Hohenfelde errichtet

Für die Versorgungssicherheit und mehr Aufnahme von Grünstrom – HanseWerk Tochter Schleswig-Holstein Netz investiert rund 1,63 Millionen Euro.

Um die Versorgung der Netzkunden in der Gemeinde Hohenfelde und Umland nachhaltig sicherzustellen, investiert die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz), eine Tochter von HanseWerk, rund 1,63 Millionen Euro in den Ausbau ihrer 110.000-/20.000-Volt-Anlagen im Umspannwerk Steinburg. In dieser Woche hat der Netzbetreiber dafür einen neuen Großtransformator errichtet. Damit soll die Aufnahme von Grünstrom in der Region nachhaltig gesteigert werden.

„Die größte Herausforderung bei diesem Investitionsprojekt war die zeitgenaue Koordination aller Gewerke und der logistische Aufwand des Schwerlasttransports“, sagt Andre Linnenschmidt, Technik-Leiter von HanseWerk Tochter SH Netz im Kreis Steinburg. „Nur durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten sind kurze Bauzeiten darstellbar.“

Nach rund 1.250 Kilometern Anreise ist der bei der Firma Kolektor ETRA in Slowenien hergestellte Trafo in den frühen Morgenstunden per Schwerlasttransport auf der Baustelle eingetroffen. Am Dienstag wurde der rund 75 Tonnen schwere Trafo hier an seinen endgültigen Standort verschoben und millimetergenau auf die vorbereiteten Fundamente gestellt. Der insgesamt 7,40 Meter lange, 3,92 Meter breite und 4,82 Meter hohe Trafo hat eine Leistung von 63 Megavoltampere (MVA).

„Mit dem Neubau des Großtransformators und der Hochspannungsbauteile sichern wir nachhaltig die gewohnt hohe Versorgungssicherheit für unsere privaten und gewerblichen Netzkunden und schaffen zusätzliche Netzkapazitäten für die Energiewende“, freut sich Andre Linnenschmidt. Die Inbetriebnahme des Großtransformators ist nach Abschluss aller Bauarbeiten für das zweite Quartal 2023 geplant.

Die Schleswig-Holstein Netz AG

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 450 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie sämtliche Standorte, ihre mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 klimaneutral stellen. Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel den SH Netz Cup in Rendsburg, das härteste Ruderrennen der Welt.

