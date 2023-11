Einzigartige Oldtimer-Plattform: Bei uns inserieren und suchen Oldtimer-Liebhaber

Bei uns finden sie ihr Oldtimer Fahrzeug oder Einzelteil. Egal ob sie einen, Porsche 911, Hanomag, Ford Mustang, MG Midget, VW Bulli, VW Käfer, Mercedes Benz 190 SL oder eine Vespa suchen, kaufen oder verkaufen möchten – Bei uns sind sie genau richtig! Privat kostenlos Oldtimer inserieren. Als Oldtimer Händler oder Spezialist gibt es günstige Pauschalen.

Unsere Classic Oldtimer Plattform ist im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Schweiz, Österreich) eine der größten Online Börsen. Online können Sie Oldtimer kaufen oder verkaufen. Classic Oldtimer ist Österreichs erste Oldtimer Online Börse. Sie können bei uns als Privatperson gratis inserieren und nach Ihren gewünschten Oldtimer Marken suchen.

Übersicht der beliebtesten Kategorien in unserem Fahrzeugmarkt

In der Oldtimer Classic Kategorie Fahrzeugmarkt können Sie Autos, Motorräder, Traktoren und sogar Fahrräder kaufen. Die beliebtesten Oldtimer Fahrzeuge sind Traktoren und Motorräder. Bei den Traktoren ganz klar am häufigsten vertreten der Klassiker, die Marke Steyr. Bei den Oldtimer Motorrädern sind unsere größten Kategorien Puch, BMW, Honda, Harley Davidson und Kawasaki. In der Kategorie Oldtimer Autos sind die beliebtesten Marken Mercedes Benz, Porsche, VW (Volkswagen), Triumph, Ford, Alfa Romeo und BMW.

Übersicht der beliebtesten Kategorien im Teilemarkt

Oldtimer Ersatzteile sind schwierig zu finden. Bei uns haben Sie die Möglichkeit in der Börse Suchanfragen zustellen. Die beliebtesten Unterkategorien für Oldtimer Ersatzteile sind Auto-Karosserieteile, Innenausstattung, Felgen und Reifen sowie Beleuchtung.

Ihre Suchanzeige für Einzelteile und Fahrzeuge

Für Privatpersonen bzw. private Oldtimer Projekte können Sie bei Classic-Oldtimer Ihre Suchanzeige kostenlos erstellen. Ihre Anzeige ist mindestens ein halbes Jahr online. Für Händler-Suchanfragen geht es hier zur Gebührenübersicht

Klassiker, Oldtimer & Teile bei Classic Oldtimer suchen & finden

Sind sie auf der Suche nach einem Klassiker wie einem VW Käfer? Darf es ein Muscle Car á la Ford Mustang sein? Oder brauchen Sie ein Ersatzteil für Ihren 15er Steyr? Um leichter ans Ziel zu kommen, benutzen Sie einfach unseren Such-Filter für Gebrauchtwagen, Traktoren & Bikes!

Oldtimer kaufen – Oldtimer Marktplatz

Auf unserem Oldtimer Marktplatz findet man die beliebtesten Oldtimer. Oldtimer kaufen war noch nie so einfach wie heute. Täglich kommen neue Inserate hinzu und werden von uns vor Veröffentlichung geprüft. Somit können Sie sich beim Oldtimerkauf bei uns sicher fühlen. 2023 haben wir bisher mehr Besucher denn je und sind dafür sehr dankbar. Wir von classic-oldtimer sind auch Oldtimer Liebhaber und freuen uns über jeden Besucher! Viel Spaß beim Stöbern auf unserem Fahrzeugmarktplatz.

Classic Oldtimer

Hofkirchen 93

8224 Kaindorf

Austria

Pressekontakt:

Herr Ing. Christoph Lewenbauer

E-mail: office@classic-oldtimer.at

Internet: https://www.classic-oldtimer.at/

Original-Content von: Classic-Oldtimer , übermittelt durch CarPr.de