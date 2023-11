TierklinikenNet ist jetzt auch mobil optimal nutzbar

TierklinikenNet präsentiert sich in neuem Glanz: Jetzt auch optimiert für mobile Endgeräte

Tierliebhaber aufgepasst: Die renommierte Plattform TierklinikenNet erstrahlt in einem neuen, modernen Design und ermöglicht es nun auch Nutzern von mobilen Endgeräten, die Webseite bequem und intuitiv zu nutzen.

Mit einer breiten Palette an Informationen rund um Tierkliniken, Tierärzte und veterinärmedizinische Einrichtungen sowie weitere Gewerbebetriebe und natürlich auch vielfältige Tierarten, bietet TierklinikenNet eine hilfreiche Anlaufstelle für Tierfreunde„. Ob für regelmäßige Gesundheitschecks oder spezialisierte Behandlungen – die Plattform verbindet Tierhalter mit kompetenten Fachleuten in ihrer Nähe.

Die überarbeitete Webseite präsentiert sich nun in einem frischen, ansprechenden Layout. Doch nicht nur das Design wurde optimiert. TierklinikenNet setzt ab sofort auf Responsive Design, was bedeutet, dass die Seite nun auf die Anforderungen von mobilen Endgeräten abgestimmt ist. Diese Neuerung ermöglicht es Tierfreunden, auch unterwegs und von unterwegs aus bequemen Zugriff auf die gesamte Informationsvielfalt der Plattform zu haben. TierklinikenNet bietet eine klare und übersichtliche Struktur. Nutzer können bequem nach den verschiedensten Artikeln zu vielen Tierarten suchen und erhalten so schnell die gewünschten Informationen.

TierklinikenNet versteht sich als umfassende Informationsquelle für Tierhalter, die stets das Beste für ihre tierischen Begleiter wollen. Die Plattform bietet nicht nur Kontaktdaten und Standorte von Tierärzten und vielen anderen Gewerbebetrieben, sondern auch detaillierte Informationen über das Leistungsspektrum der jeweiligen Einrichtungen und Unternehmen. Tierfreunde können sich so im Vorfeld über die angebotenen Services informieren.

Nicht nur Tierhalter profitieren von TierklinikenNet, auch Tierärzte und veterinärmedizinische Einrichtungen können die Plattform nutzen, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und potenzielle Kunden zu erreichen. Durch das klare und übersichtliche Profil können Tierärzte ihr Leistungsspektrum präsentieren und so das Vertrauen der Tierhalter gewinnen.

Die mobile Optimierung der Webseite ist ein großer Schritt in Richtung einer noch benutzerfreundlicheren Plattform. Tierliebhaber können nun noch einfacher und bequemer auf die vielfältigen Informationen zugreifen. TierklinikenNet setzt mit der Optimierung auf Responsive Design ein klares Zeichen für die stetige Weiterentwicklung der Plattform. Die Entscheidung, die Webseite auch für mobile Endgeräte zu optimieren, basiert auf dem Ziel, Tierhaltern jederzeit und überall den bestmöglichen Zugriff auf wichtige Informationen und Kontakte zu ermöglichen. Durch die klare und übersichtliche Struktur der Webseite finden Nutzer schnell, was sie suchen. Die intuitive Navigation erleichtert es Tierfreunden, gezielt nach Artikeln mit den gewünschten Informationen zu suchen.

Die mobile Optimierung macht es besonders einfach, auch unterwegs nach Themen aller Art zu suchen.

Neben der Suche nach Tierärzten und Gewerbebetrieben“ bietet TierklinikenNet auch eine Fülle von Informationen zu verschiedenen Leistungen und Fachgebieten sowie der Haltung und Versorgung von Tieren, wie Hunden, Katzen, Pferden, Kleintieren, Vögeln und Fischen. Angehende Tierhalter können sich so schon im Vorfeld informieren und sicherstellen, dass ihr Tier die bestmögliche Versorgung erhält. Die detaillierten Profile der Tierarten und verschiedenen Rassen bieten einen umfassenden Überblick.

Besuchen Sie jetzt TierklinikenNet und entdecken Sie die neue Benutzerfreundlichkeit. Egal, ob am Desktop oder unterwegs – TierklinikenNet ist die erste Anlaufstelle für alle Tierfreunde, die nur das Beste für ihre Tiere möchten.

Die UPA Verlags GmbH ist eine Internetagentur aus Bedburg-Hau (Kreis Kleve, NRW). Die Abteilung UPA-Webdesign betreut diverse Online-Portale, wie z.B. die Internetpräsenz TierklinikenNet, die Tierhaltern viele wertvolle Informationen über diverse Tierarten bietet. Es finden sich auf den Webseiten zum Beispiel interessante Artikel über Pferde, Vögel, Hunde und Katzen. Tiervideos sind ebenfalls zu finden. In der Kategorie „Hunde“ werden unter anderem Hilfestellungen für die Anschaffung eines Hundes, die Hundehaltung und die Hundeerziehung veröffentlicht. Natürlich werden auch allgemeine Informationen, etwa über die verschiedenen Hunderassen, bereitgestellt. Besonders wichtig für viele Tierhalter sind die Artikel über diverse Krankheiten, unter denen die Nutz- und Haustiere leiden können. Kleine Ratschläge helfen oftmals schon, die Symptome einer bestimmten Krankheit richtig zu deuten und entsprechende Maßnahmen für das Tier zu ergreifen. Im Zweifelsfall sollte dabei stets eine Tierarztpraxis oder eine Tierklinik aufgesucht werden.

Die einzelnen Kategorien sind bei TierklinikenNet auf die gleiche Art und Weise strukturiert worden. So wird es dem Benutzer erleichtert, sich auf dem umfangreichen Online-Portal zurechtzufinden. In der Kategorie „Katzen“ sind zum Beispiel ebenfalls Artikel über die Anschaffung, Haltung, Erziehung und Krankheiten von Katzen veröffentlicht worden. Unterschiedliche Katzenrassen werden auch behandelt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden einige Tierarten auch zusammenfassend betrachtet, wie beispielsweise Kleintiere, Fische oder Reptilien. Bei den Informationen über Kleintiere finden sich Artikel über Chinchillas, Kaninchen und Meerschweinchen. In der Kategorie „Reptilien“ werden unter anderem Leguane, Bartagamen und Schildkröten vorgestellt. Zu den vorgestellten Fischarten gehören unter anderem Regenbogenfische, Guppys, Metallpanzerwelse und Weißkehl-Doktorfische. TierklinikenNet ist ein weiteres Online-Portal, das von Mitarbeitern von UPA-Webdesign erdacht und umgesetzt wurde.

