Hotelbuchungsplattform mit neuer Gesellschafter-Struktur

CDS Groupe ist neuer Hauptanteilseigner des Corporate Rates Club

Die Hotelbuchungsplattform für kostenbewusste Geschäftsreisende Corporate Rates Club (CRC) hat die Hauptanteile in Höhe von 90 Prozent an die französische CDS Groupe verkauft. CRC Gründer Michael Krenz hält weiterhin zehn Prozent Gesellschafter-Anteile und bleibt operativer Geschäftsführer. Der Prozess des Gesellschafterwechsels wird voraussichtlich bis Ende Oktober 2023 abgeschlossen sein.

Starker Partner mit etablierter Branchenkompetenz

Der neue Haupteigentümer ist eine auf Geschäftsreisen spezialisierte Hotelbuchungsplattform mit Hauptsitz in Frankreich und Niederlassungen in Italien und Polen. Mit der einzigartigen Positionierung für Buchungslösungen und -services ist CDS in der Lage, den Anforderungen aller Branchen und Unternehmensgrößen gerecht zu werden.

CDS und CRC haben mit dem hohen Service- und Innovationsanspruch die gleiche DNA. Die Bündelung der Kräfte auf ein gemeinsames Hotelvolumen von 800 Millionen Euro repräsentiert eine starke Kompetenz, um Firmenkunden in Bezug auf Einsparungen und technologische Agilität zu bedienen.

Service-Konsistenz und Synergie-Effekte

Für CRC Kunden und Partner bleiben nach der Übernahme durch CDS bestehende Konditionen und Verträge, die CRC Unternehmensidentität und die gewohnten Ansprechpartner unverändert. Die Branchenkompetenz des etablierten Partners CDS wird dazu beitragen, die internationale Präsenz des CRC zu stärken, das Produkt- und Service-Portfolio zu optimieren sowie aus den neuen Synergien zu profitieren.

„Die neue Partnerschaft zielt darauf ab, die Umsetzung der CDS Strategie zu verstärken und die internationale Expansion zu beschleunigen. Mit ihren starken Kunden- und Hotelbeziehungen wird sich die CDS Groupe darauf konzentrieren, innerhalb der Unternehmensgruppe in jeder Region das beste Produktangebot sicherzustellen“, kommentiert CDS Geschäftsführer Ziad Minkara die Übernahme und erklärt: „Wir freuen uns darauf, das gesamte CRC Team zu integrieren. Die Gruppe wird damit 300 Mitarbeiter haben.“.

CRC Geschäftsführer Michael Krenz ergänzt: „Wir freuen uns, durch die Anbindung an den neuen Gesellschafter international stärker präsent zu sein. Durch das Wachstum profitieren beide Partner von der jeweiligen Erfolgsgeschichte und bieten den Kunden künftig ein größeres Service-Portfolio.“.

+++

Hintergrundinformation CRC:

Der Corporate Rates Club (CRC) ist das Geschäftsreisesegment der TourisMarketing Service GmbH und seit 2002 erfolgreich am Markt etabliert. Als Hotelbuchungsportal bietet der CRC Firmenkunden Zugriff auf ein umfangreiches Übernachtungsangebot für Unterkünfte aller Kategorien weltweit. Das Angebot ist abrufbar über ein kundenspezifisch anpassbares, webbasiertes Buchungsportal oder über die Einbindung des CRC-Hotelangebots direkt in die Online Booking Engine des Unternehmens. Als Vorreiter auf dem Gebiet der zentralen Abrechnung von Hotelleistungen können Geschäftsreisende auf Erfahrungen aus der mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Partner AirPlus zugreifen. Die im Laufe der Jahre optimierten Prozesse vom Buchungsschritt über die Abklärung der Kostenübernahme, die Rechnungsanforderung und -prüfung bis hin zur detailgenauen Weiterberechnung an die Kunden über deren zentrale Reisestellenkarte bieten einen umfassenden Service im Geschäftsreiseprozess. Weitere Informationen: www.crc.ag

Hintergrundinformation CDS Groupe:

Die 2001 gegründete und von ihrem Gründungsgesellschafter Ziad Minkara geleitete CDS Groupe wurde rund um die Welt der Hotels und Geschäftsreisen aufgebaut, wobei sie all ihre Komplexität und raschen Veränderungen berücksichtigt, den vom Markt erwarteten Service liefert und eine 360°-Antwort auf die Erwartungen ihrer Unternehmens- und TMC-Kunden bietet: Eine Buchungsplattform mit einem umfassenden Angebot an Unterkunftslösungen, Support, relevanten Inhalten, Zahlungs- und Berichtslösungen sowie kundenspezifischen Entwicklungen. Dank ihrer einzigartigen Positionierung ist die CDS Groupe in der Lage, den Anforderungen aller Branchen und Unternehmensgrößen gerecht zu werden und sich dabei auf die Kontrolle ihrer Hotelausgaben zu konzentrieren. Im Jahr 2022 erwarb CDS das Online-Buchungstool Goelett und positionierte sich damit als führender europäischer Technologie-Integrator im Hotel- und Geschäftsreisesektor, der Unternehmen und TMCs bedient. Weitere Informationen: www.cdsgroupe.com

