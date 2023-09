Jochen Blöcher GmbH erhält ISO-Zertifizierung für Qualität, Arbeitssicherheit und Informationssicherheit (ISO 9001, 45001 und 27001)

Die erfolgreiche ISO-Zertifizierung stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Jochen Blöcher GmbH dar und unterstreicht ihr Engagement für Exzellenz.

Die Jochen Blöcher GmbH, ein führendes Unternehmen in der HSE-Management-Lösungen, freut sich, die erfolgreiche Zertifizierung nach den international anerkannten Normen ISO 9001, ISO 27001 und ISO 45001 bekannt zu geben. Nach über anderthalb Jahren intensiver Vorbereitung und umfangreichen Audits vor Ort konnte das Unternehmen seine Bemühungen um ein integriertes Managementsystem abschließen, welches den höchsten Standard in Bezug auf Qualität, Arbeitssicherheit und Informationssicherheit entspricht.

Die ISO 9001-Zertifizierung belegt das Engagement der Jochen Blöcher GmbH für qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Durch die Implementierung effektiver Qualitätskontrollverfahren und die kontinuierliche Verbesserung der Abläufe wird gewährleistet, dass die Kunden stets Produkte höchster Qualität erhalten. Die Zertifizierung nach ISO 9001 bekräftigt das Versprechen der Jochen Blöcher GmbH, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und ihre Zufriedenheit sicherzustellen.

Darüber hinaus erhielt das Unternehmen die ISO 45001-Zertifizierung für sein Arbeitssicherheitsmanagementsystem. Die Jochen Blöcher GmbH hat sich stets der Sicherheit und dem Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter verschrieben. Mit der ISO 45001-Zertifizierung zeigt das Unternehmen, dass es über wirksame Prozesse und Verfahren verfügt, um Arbeitsunfälle und -verletzungen zu minimieren, die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern und ein sicheres Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.

Ein weiterer bedeutender Meilenstein für die Jochen Blöcher GmbH ist, nach der bereits in 2021 erfolgreich durchlaufenden Prüfung nach TISAX Level 3 mit dem Zusatz besonders sensible Daten, die ISO 27001-Zertifizierung für Informationssicherheitsmanagement. Angesichts der stetig wachsenden Bedrohungen in der digitalen Welt, ist der Schutz sensibler Informationen von größter Bedeutung. Durch die Erfüllung der Anforderungen der ISO 27001 demonstriert die Jochen Blöcher GmbH ihr Engagement für den Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen. Kunden können darauf vertrauen, dass ihre Daten bei der Jochen Blöcher GmbH in sicheren Händen sind.

Die erfolgreiche Zertifizierung des integrierten Managementsystems nach ISO 9001, ISO 27001 und ISO 45001 stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Jochen Blöcher GmbH dar und unterstreicht ihr Engagement für Exzellenz in den Bereichen Qualität, Arbeitssicherheit und Informationssicherheit.

Kunden können von zahlreichen Vorteilen profitieren, darunter:

Höchste Qualität: Die ISO 9001-Zertifizierung stellt sicher, dass die Jochen Blöcher GmbH qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbietet, die den Erwartungen der Kunden entsprechen.

Sicheres Arbeitsumfeld: Mit der ISO 45001-Zertifizierung gewährleistet das Unternehmen die Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und minimiert Arbeitsrisiken.

Schutz sensibler Informationen: Durch die ISO 27001-Zertifizierung garantiert die Jochen Blöcher GmbH, dass Kundeninformationen und vertrauliche Daten sicher verwaltet und geschützt werden.

Die Jochen Blöcher GmbH wird weiterhin bestrebt sein, die hohen Standards der ISO-Normen zu erfüllen und kontinuierlich an der Verbesserung ihres Managementsystems zu arbeiten. Dieses Engagement garantiert Kunden eine langfristige Partnerschaft, die auf Vertrauen, Qualität und Sicherheit basiert.

Weitere Informationen über die Jochen Blöcher GmbH erhalten Sie unter https://www.bloecher.net/.

Im Jahr 2000 legte Jochen Blöcher den Grundstein für sein heutiges Unternehmen. Als Einzelunternehmer gründete er sein kleines Systemhaus mit den Schwerpunkten Netzwerkbetreuung, Schulungen im Bereich Netzwerk, Anwendung, Excel, PowerPoint, Entwicklung von individueller Software, Gerätewartung etc. Seitdem hat sich viel getan. Heute sind für die rein inhabergeführte Jochen Blöcher GmbH über 80 Mitarbeitende tätig, die sich rund um das Thema Softwareentwicklung, Support, Vertrieb, Beratung, Einführung der HSE-Lösung eplas und den damit verbundenen Leistungen kümmern.

Für die blöcher cooperation ist es wichtig, alles durch die eigenen Mitarbeitenden abbilden zu können. Das heißt, alle Leistungen und jedes Produkt werden durch sie hergestellt. Darauf sind sie stolz und sehen und schätzen die Besonderheiten ihrer Mitarbeitenden.

