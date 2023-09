Hochwertige Wohnkultur auf der Landpartie

Einrichtungshaus Bartels präsentiert erstmals Designermöbel auf der Landpartie auf Gut Barbarastein. Möbel für den Indoor- und Outdoor-Bereich. Ein herrlicher Tag auf dem Land

Vom 15. bis 17. September 2023 – findet bei schönem Spätsommer-Wetter die diesjährige Landpartie auf Gut Barbarastein statt. Auf dem idyllisch gelegenen rheinischen Vierkanthof zwischen Köln und Düsseldorf kann hier ein herrlicher Tag auf dem Land erlebt werden. Die schönen Alleen und Parkwege laden zum Flanieren ein, während die Besucher in diesem besonderen Ambiente einen außergewöhnlichen Land- und Lifestyle-Markt hautnah erleben und genießen können.

Auf 170 Quadratmetern präsentiert das Einrichtungshaus Bartels erstmals – sowohl in den historischen Hofgebäuden als auch in dem ansprechend gestalteten Innenhof des Gutes – ausgewählte und erstklassige Wohnkultur. Darüber hinaus werden eine neue exklusive Kaffeemarke vorgestellt und köstliche Chutneys, Marmeladen und Kompotte – aus hauseigener Herstellung – angeboten.

Urbaner Style und moderne Wohnkultur in einzigartigem historischem Ambiente

Das Einrichtungshaus Bartels ist ein Traditionsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf. In den weitläufigen Ausstellungsräumen des stilwerks nahe der Kö werden urbaner Schick und hochwertige Designermöbel präsentiert. Erstmals zeigt sich das renommierte Unternehmen auf der diesjährigen Landpartie auf Gut Barbarastein von einer ganz anderen Seite.

„Gut Barbarastein bietet mit der Landpartie die Möglichkeit, uns und unsere Waren in einem ganz anderen Ambiente vorzustellen. Wir freuen uns darauf, in entspannter Atmosphäre mit unseren Kunden ins Gespräch zu kommen und auch ein neues Publikum anzusprechen, welches bisher nicht zu uns in die Düsseldorfer Innenstadt gefunden hat“, sieht Hans Josef Bartels, Inhaber des gleichnamigen Einrichtungshauses, mit offensichtlicher Vorfreude der Veranstaltung entgegen.

Damit es am Stand gemütlich zugeht, wird eine neue, exklusive Kaffeemarke vorgestellt und ausgeschenkt. Passend zum ländlichen Ambiente werden die selbstgemachten Chutneys, Kompotte und Marmeladen eines Mitarbeiters des Hauses gereicht. Diese Köstlichkeiten entstammen dem eigenen Anbau und werden interessierten Standbesuchern als Andenken mitgegeben. Die Landpartie auf Gut Barbarastein zeigt drei Tage lang über 100 Aussteller mit einzigartigen Ideen und Produkten rund um die Themen Wohnen, Garten und Mode. Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Programm aus Musik, Kulinarik und Attraktionen – ein Event für alle, die das Gute und Schöne lieben.

Wann: 15.-17.9.2023, Fr./Sa. 10-19 Uhr, So. 10-18 Uhr

Wo: Landpartie Gut Barbarastein, Am weißen Stein 1, 41569 Rommerskirchen, Bullenstall

