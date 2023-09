Yujing Kan veröffentlicht neues Buch

In ihrem Roman „Mudanjiang“ erzählt Yujing Kan von ihren nostalgischen Erinnerungen an das Mädchen Xiao Ma aus ihrer Heimat in Nordostchina. Der Nordosten hat sie großgezogen, ihr einen starken und freigiebigen Charakter gegeben.

Ihr seit 30 Jahren anhaltender Aufenthalt im Ausland ermöglichte es der Autorin, sich von ihrer ursprünglichen Kultur zu distanzieren, die sie doch großgezogen hat. Zwischen Männern und Frauen hin- und herschwankend, hat sie die innige Sehnsucht nach Leben nie verloren.

Es gibt überlieferte Geschichte und lebendige Geschichte. Yujing Kan lässt überlieferbare Geschichte lebendig werden. In „Mudanjiang“ begegnen wir der Lebensrealität des maoistischen China der 1960er Jahre und der westlichen Wohlstandsgesellschaft der 1990er Jahre.

Ein einzigartiges und literarisch anspruchsvolles Werk, übersetzt von Jia Bo.

Der Erhalt eines kostenfreies Rezensionsexemplars und Buchbestellungen sind direkt beim Verlag Deutsche Literaturgesellschaft möglich.

Mudanjiang, so fern und so nah, Yujing Kan

ISBN: 978-3-03831-293-2, gebunden, 198 Seiten, 24 Euro

Self-Publishing mit Verlags-Know How: Die Deutsche Literaturgesellschaft veröffentlicht ausgewählte Werke von Autoren und sorgt dafür, dass diese im richtigen Umfeld wahrgenommen werden. Die Bücher der Deutschen Literaturgesellschaft werden unter anderem in den ehrwürdigen Bibliotheken von Cambridge, Oxford und der Sorbonne archiviert. Über die Autoren der Deutschen Literaturgesellschaft und ihre Bücher haben mehrfach große Medien berichtet, darunter die BILD, SÜDDEUTSCHE, FAZ, SPIEGEL, ZDF, ARD, RTL, VOX, SAT1, PRO7, SRF, ORF u.v.a.m. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

Firmenkontakt

Deutsche Literaturgesellschaft

Rodja Smolny

Fasanenstr. 61

10719 Berlin

030/76 75 99 22



https://deutsche-literaturgesellschaft.de

Pressekontakt

Deutsche Literaturgesellschaft Ansprechpartner Presse

Rodja Smolny

Fasanenstr. 61

10719 Berlin

030/224 09 258

030/224 09 259



https://deutsche-literaturgesellschaft.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.