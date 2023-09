Sack EDV-Systeme löst Herausforderungen bei der Produktionsplanung in der diskreten Fertigung

Diskrete Fertigung stellt gegenüber Serienfertigung besondere Planungsanforderungen

Schwäbisch Hall, 13. September 2023 – Die diskrete Fertigung unterliegt besonderen Anforderungen, wenn es um die Produktionsplanung geht. Anders als bei der Serienfertigung müssen hier Fertigungsaufträge oftmals kurzfristig umgeplant und Maschinen häufig umgerüstet werden. Viele Aufträge zielen auf kleine Stückzahlen und haben nur kurze Laufzeiten. Die Sack EDV-Systeme GmbH ( www.sackedv.com) unterstützt Unternehmen in der diskreten Fertigung mit ihrer in die MES-Lösung proMExS integrierten Planungslösung (APS) und dem BDE-Webclient. Das Unternehmen stellt die Lösungen vom 18. bis 23. September auf der EMO HANNOVER am Messestand B16 in Halle 9 vor.

Die Produktionsplanung in der diskreten Fertigung bringt eine Reihe spezieller Herausforderungen mit sich, da beispielsweise anders als bei der Serienfertigung keine wiederkehrenden Teile gefertigt werden und die Aufträge ständig wechseln. Das bedeutet, dass die Produktionsplanung flexibel auf eine große Vielfalt an Produkten und Varianten reagieren muss.

„Im Gegensatz zur Serienfertigung, bei der in großen Mengen produziert wird, sind die Aufträge in der diskreten Fertigung meistens individuell und auf Kundenanforderungen zugeschnitten. Dies erfordert eine spezielle Planung für jeden Auftrag. Dabei muss die Terminierung präzise sein, um sicherzustellen, dass pünktlich geliefert werden kann. Das bedeutet ein schwieriges Unterfangen für Produktionsplanende“, erklärt Tilmann Sack, Geschäftsführer der Sack EDV-Systeme GmbH.

Daher hat Sack EDV-Systeme eine Planungslösung (APS) sowie den BDE-Webclient in seine MES-Lösung proMExS integriert. Als Informations- und Schaltzentrale sorgt proMExS für transparente und effiziente Prozesse in der Fertigung.

„Über den Produktionsleitstand wird ein feingeplanter Liefertermin ermittelt. Im Gegensatz zu geschätzten oder pauschal angegebenen Lieferzeiten berücksichtigt der feingeplante Liefertermin alle produktionsrelevanten Faktoren wie Kapazitätsbelegung, Materialverfügbarkeit, Personalverfügbarkeit sowie die Verfügbarkeit von eventuell benötigten Hilfsmitteln. Somit können beispielsweise beliebige Fertigungsaufträge untereinander in Abhängigkeit gebracht werden und es lässt sich schnell und flexibel um- oder neuplanen“, sagt Tilmann Sack.

BDE-Webclient und APS-Tool für flexible und realistische Planung

Der in proMExS integrierte BDE-Webclient liefert alle Daten, die benötigt werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Er zeigt den Produktionsmitarbeitenden zum Beispiel wichtige Auftragsinformationen. Mitarbeitende haben über den Webbrowser jederzeit und an jedem Ort über ihr bevorzugtes Gerät Zugriff auf relevante Betriebsdaten. So können sie sich unabhängiger und damit schneller einen Überblick – zum Beispiel über Auftragsfortschritte – verschaffen, um kurzfristig zu reagieren.

Tilmann Sack erklärt: „Die Produktionsplanung in der diskreten Fertigung erfordert eine hohe Flexibilität, eine präzise Koordination und die Fähigkeit, auf unvorhergesehene Herausforderungen zu reagieren. Unser BDE-Webclient liefert die Entscheidungsgrundlage, die es dafür benötigt. Unser APS ermöglicht es, in wenigen Minuten den optimalen Produktionsplan unter Berücksichtigung aller Ressourcen zu erstellen. In nur einem Planungslauf kann die Verfügbarkeit von Maschinen, Material, Personal und Hilfsmitteln geprüft und entsprechend geplant werden. So entsteht eine sehr realistische Planung.“

Auf der EMO HANNOVER präsentiert die Sack EDV-Systeme GmbH das neue Release 3.0 der MES-Lösung proMExS vom 18. bis 23. September am Messestand B16 in Halle 9.

Die Sack EDV-Systeme GmbH mit Sitz in Schwäbisch Hall ist auf die Entwicklung von Software-Lösungen für die industrielle diskrete Fertigung spezialisiert. Die Lohnfertigung in der Metallbranche sowie der Maschinenbau stellen dabei die Hauptzielgruppen dar. Im Zentrum der Entwicklung steht die MES-Software proMExS® mit ihrem integrierten Fertigungsleitstand sowie einem PPS-Modul. Weitere Software-Module und die dazugehörige Dienstleistung ergänzen das Portfolio zu einer Komplettlösung im Sinne von Industrie 4.0.

Die MES-Software ermöglicht die intelligente Vernetzung von Produktionsdaten, erzeugt selbstregulierende Prozesse und eine transparente Produktion. proMExS® findet in der Fertigungsindustrie europaweit Einsatz. Neben einer Vielzahl von bereits bestehenden ERP-Schnittstellen besteht die Möglichkeit, über eine flexible REST-Schnittstelle neue Anbindungen sehr schnell und wirtschaftlich zu realisieren.

Das 1991 gegründete Unternehmen ist seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt und verzeichnet heute über 300 Kunden in ganz Europa – mit Schwerpunkten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. www.sackedv.com

