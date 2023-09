enviaM-Mitarbeitende sind mit ihrer Work-Life-Balance sehr zufrieden

enviaM gehört zu Deutschlands attraktivsten Arbeitgebern. In der Wahrnehmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland für eine hervorragende Work-Life-Balance. Dieses Ergebnis ging aus der von Focus-Money und Deutschland Test aufgesetzten Studie „Work-Life-Balance 2023“ hervor. Im Fokus der Untersuchung stand dabei die Frage, welche Arbeitgeber die Vereinbarkeit von Job und Privatleben ihrer Angestellten priorisieren. Gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung haben sie 900.000 Urteile zu 14.000 Unternehmen unterschiedlicher Branchen eingeholt und ausgewertet. Folgende drei Aspekte standen dabei im Mittelpunkt: die „Unternehmenskultur“, das „Arbeitsklima“ und die „Familienfreundlichkeit“. enviaM wurde mit 100 Punkten Branchensieger der regionalen Energieversorger.

„Die Ausgewogenheit von Arbeit und Freizeit gewinnt in der modernen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung. Dass wir dieses Bedürfnis ernstnehmen und bestens erfüllen, zeigt sich in der Auszeichnung als regionaler Energieversorger mit der besten Work-Life-Balance. Darüber freuen wir uns sehr“, betont Sigrid Nagl, enviaM-Personalvorständin.

Grundlage der Analyse war eine Datenbank, die mithilfe themenrelevanter Suchbegriffe aus über 100 Millionen deutschsprachigen Onlinequellen erstellt wurde. Diese Fragen wurden ausgewertet: Welches Unternehmen wird erwähnt? Welches Thema wird besprochen? Welche Tonalität weist das Textfragment auf? In die Messung der Performance gingen die Dimensionen „Unternehmenskultur“ und „Arbeitsklima“ jeweils zu 40 Prozent in das Modell ein. Die Dimension „Familienfreundlichkeit“ wurde mit 20 Prozent gewichtet. Branchensieger erreichten 100 Punkte und dienten als Maßstab der Gesamtwertung. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichten.

Die Ergebnisse der Studie „Work-Life-Balance 2023“ wurden in Focus-Money 34/2023 veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Anteilseigner von enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen, die direkt oder über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt sind.

