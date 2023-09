Gastrostuhl „Cherry“ mit raffinierten Details

Der neue Polsterstuhl von A.B.C. Worldwide wird Gäste begeistern

Nicht viel Platz im Restaurant, und trotzdem sollen die Gäste von hohem Sitzkomfort profitieren? Dann ist der Gastrostuhl „Cherry“ von A.B.C. Worldwide genau die richtige Wahl für Gastronomen.

Zierlich in der Optik durch das pulverbeschichtete Metallgestell in Mattschwarz, ist der Stuhl den Herausforderungen des gastronomischen Alltags gewachsen und unempfindlich gegen Stöße. Der hohe Sitzkomfort kommt durch die ergonomische Form und die kompakten Polster in Sitz und Rücken voll zum Tragen. Auf Wunsch können die Polster mit einer eleganten Rautensteppung versehen werden.

In der Ausführung mit Armlehnen sorgt die Echtholzlehne für einen zusätzlichen Blickfang. Ein weiteres Design-Highlight sind die rückwärtigen Stollen, die den Gastronomiestuhl zu etwas ganz Besonderem machen. In seiner Gesamtoptik verbreitet Cherry einen unnachahmlichen Retro-Charme.

In der Ausstattung mit PU-Leder ist Cherry zudem unempfindlich gegen Flecken und einfach zu reinigen – eine wichtige Voraussetzung im Gastronomiealltag. Abwischen mit einem feuchten Tuch reicht – und der Stuhl sieht wieder aus wie neu.

Polstermöbel mit Metallgestell liegen voll im Trend: Die Kombination aus elegantem Gestell und üppigem Polster machen Stühle wie Cherry zum Hingucker im Restaurant und Cafe. Mehr Informationen zu Cherry und anderen Gastro-Möbeln gibt es unter www.abc-worldwide.de

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

