Börsengang von Lamborghini: Ist die Supersportwagenmarke bereit, Vollgas zu geben?

Das Ende 2022 veröffentlichte Lamborghini-Biopic hat nicht nur die geschichtsträchtige Historie der Marke aufgezeichnet, sondern auch die Gerüchte um einen möglichen Lamborghini IPO ( https://ipo-news.net/lamborghini-ipo-volkswagen-to-release-the-lamborghini-ipo-after-success-with-porsche-listing/ ) neu entflammt. Erfahren Sie, was der Mutterkonzern für investitionsaffine Lamborghini-Fans unter der Haube hat.

Der IPO von Lamborghini wurde von der Muttergesellschaft erstmals 2019 in Betracht bezogen. Der Plan verlor jedoch an Fahrt, als der deutsche Autohersteller damit beschäftigt war, Bugatti an Rimac auszulagern. Ähnliches geschah mit dem Discord IPO ( https://ipo-news.net/when-is-the-discord-ipo/ ), als Epic Games wegen einer Übernahme an diese herantrat und die IPO-Pläne daraufhin auf Eis gelegt wurden, nur um kurz darauf einen Epic Games IPO (ipo-news.net/is-an-epic-games-ipo-in-the-works/) anzukündigen und dann wieder zu verwerfen.

Da der IPO-Markt aufgrund der ARM und Instacart Börsengänge wieder an Dynamik gewinnt, entstauben viele Unternehmen ihre alten IPO-Pläne und erwägen einen Börsengang. Werden auch Lamborghini-Aktien endlich für die Öffentlichkeit zugänglich? Lesen Sie weiter, um alle Einzelheiten zu erfahren: https://ipo-news.net/lamborghini-ipo-is-the-super-car-brand-ready-to-hit-full-throttle/

