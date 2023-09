bbw Bildungswerk der Wirtschaft hat neuen Vorstand

Stefan Schönholz leitet das Führungsgremium auch weiterhin

Stefan Schönholz führt auch in den kommenden vier Jahren den Vorstand des bbw Bildungswerks

der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. Die Mitgliederversammlung des bbw bestätigte ihn während ihrer jüngsten Sitzung auf dem Campus der bbw Hochschule im Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof in seinem Amt.

Er leitet das oberste Gremium des bbw Bildungswerks seit 2009 und ist zugleich Gesellschafter der Institute for Leadership Dynamics Europe GmbH.

Neu im siebenköpfigen bbw Vorstand ist Alexander Schirp, der zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt wurde. Er übernimmt ab Oktober die Hauptgeschäftsführung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), dem Partner des bbw in der Wirtschaft.

Der bisherige UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck bleibt Mitglied im Vorstand der bbw Gruppe und wird dort auch weiterhin seine langjährige Expertise als Spitzenvertreter der Wirtschaft

in der Hauptstadtregion einbringen.

Ebenfalls neu im bbw Vorstand ist Andreas Breuer, der Inhaber der Bernstein Beratung und Beteiligung. Er wurde zum Stellvertreter von Vorstandschef Stefan Schönholz bestimmt.

Dr. René Herrmann, Geschäftsführer der Vivantes Forum für Senioren GmbH, Dietmar Schickel, Geschäftsführer von DSC Dietmar Schickel Consulting, und die Hauptgeschäftsführerin der NORDOSTCHEMIE-Verbände, Nora Schmidt-Kesseler, werden in der neuen Wahlperiode wie schon in den vergangenen Jahren auch weiterhin im Führungsgremium vertreten sein.

Mit einem herzlichen Dank für sein Engagement wurde Dr. Stefan Romberg als langjähriges Mitglied aus dem bbw Vorstand verabschiedet.

Er hat bereits Anfang September dieses Jahres die kaufmännische Geschäftsführung in der bbw Gruppe übernommen und wird den bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. gemeinsam mit Prof. Dr. Sascha J. Flemnitz leiten.

Stefan Romberg war in den zurückliegenden Jahren als Geschäftsführer mehrerer Unternehmen tätig, unter anderem bei der PohlCon GmbH, der OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, bei der OBO Bettermann Projekt und Systemtechnik GmbH und zuletzt bei der GERB Beteiligungs GmbH.

Die Mitgliederversammlung des bbw Bildungswerks der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. wünschte ihrem neu gewählten Vorstand gutes Gelingen.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Vorstand und der neuen Geschäftsführung“, sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Schönholz.

„Die Unternehmen brauchen angesichts des Wandels hin zu Digitalisierung und Dekarbonisierung hervorragend qualifizierte Fachkräfte. Wir tun alles, um sie dabei zu unterstützen.“

Der neue bbw Standort im Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof ermögliche eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Forschung, Lehre und Wirtschaft.

„Nirgends sind die Voraussetzungen dafür besser als hier. Wir werden unsere Chance nutzen

und unsere Position im Bildungsmarkt der Hauptstadtregion weiter stärken“, so der bbw Vorstandsvorsitzende.

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist eine gemeinnützig tätige Unternehmensgruppe in Berlin-Brandenburg. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt das bbw Fach- und Führungskräfte für Unternehmen in vielen Branchen.

Mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten ist die bbw Gruppe professioneller Bildungspartner der Wirtschaft auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung. Die bbw Gruppe ist mit aktuell rund 20 Bildungszentren und Standorten in der Region präsent. Zum bbw gehört auch eine der größten privaten, staatlich anerkannten Hochschulen der Hauptstadtregion – die bbw Hochschule – mit einem umfangreichen Bachelor- und Master-Studienangebot. Die bbw Gruppe ist in ein breites Netzwerk von Partner:innen – Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden eingebunden – lokal, regional und international.

