AED group und Panasonic bieten die Vorteile einer integrierten AV/IT-Welt

Investitionen in die zukunftssicheren Systeme von Panasonic Visual und ProAV sorgen für verbesserte Arbeitsabläufe und Flexibilität.

Wiesbaden, DE. 3. April 2023 – Die AED group, Europas führender Ausrüster für AV-Profis, setzt verstärkt auf Produkte von Panasonic Visual und ProAV. Die Kunden profitieren von den Vorteilen eines optimierten Workflows und der Flexibilität bei der Entwicklung zu einer integrierten AV- und IT-Welt.

Panasonic und AED sind führend bei der Umstellung von traditionellen AV-Playout-Systemen auf integrierte AV- und IT-Lösungen. Diese bieten die Flexibilität, Inhalte von überall nach überall zu streamen. Live-Event-Inhalte lassen sich so gleichzeitig an verschiedenen Orten und Locations sowie für verschiedene Plattformen verwenden.

Mit dem Kauf von mehr als 100 RQ35K- (30.000 lm) und RQ25K- (20.000 lm) Projektoren sowie mehr als 250 4K-Flachbildschirmen der neuesten EQ2-Serie können sich Kunden aus dem Bereich Rental & Staging nun alle Produkte von Panasonic über einen führenden Anbieter sichern. Der Panasonic RQ35K und RQ25K sind die weltweit kleinsten und leichtesten 3-Chip-DLP™-Projektoren ihrer Lumen-Klasse. Die professionellen 4K-LCD-Displays der EQ2-Serie bieten hohe Sichtbarkeit, Langlebigkeit und eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Intel SDM, in sieben Bildschirmgrößen (98-43 Zoll).

Neben den PTZ-Kameras und der KAIROS IP/IT-Live-Produktionsplattform von Panasonic bietet die AED group Unternehmen, die die Flexibilität und die optimierten Arbeitsabläufe von IP nutzen möchten, die komplette Glas-zu-Glas-IP-Produktionslösung von Panasonic an. Die Integration der Intel SDM-Plattform in die RQ25K-Projektoren und EQ2-Displays von Panasonic verbessert die einfache Konfigurierbarkeit und Konnektivität der Geräte mit IP-basierten Systemen.

Jan Markus Jahn, Head of Business Unit Media Entertainment Business bei Panasonic Connect Europe, sagt: „Die kontinuierlichen Investitionen von AED Display bestärken uns in unserer Entscheidung, die kompaktesten und leisesten High-Brightness-Projektoren auf dem Markt zu entwickeln. Gleiches gilt für unser Engagement für die Intel SDM-Plattform für integrierte Flexibilität und Skalierbarkeit in der IP-Welt. Die individualisierbare und konfigurierbare IP/IT-Plattform KAIROS und der offene SDM-Standard stellen sicher, dass Produkte heute an spezifische Kundenanforderungen angepasst und sogar auf zukünftige IP-Formate und Standards migriert werden können.“

Thierry Heldenbergh, Managing Director bei AED Display, fügt hinzu: „Panasonic bringt immer wieder AV-Produkte auf den Markt, die führend in der Bereitstellung von hochqualitativen Bildern und beim Thema Zuverlässigkeit sind. Gleichzeitig optimieren sie Arbeitsabläufe, um Zeit und Geld für den AV-Profi zu sparen. Als führendes Dry-Hire-AV-Unternehmen in Europa mit Niederlassungen in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Dubai sind wir in der Lage, die gesamte Produktpalette von Panasonic Visual und ProAV anzubieten, um unsere Kunden bei der mühelosen Umstellung auf die neue AV/IT-Umgebung zu unterstützen.“

Erfahren Sie mehr über die 3-Chip-DLP-Projektoren RQ35K und RQ25K sowie die Displays der EQ2-Serie.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Besuchen Sie auch die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

