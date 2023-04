easyLEARN wird Mitglied beim VNN

easyLEARN wird Mitglied beim Bundesverband der Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e. V.

Seit dem 16.03.2023 ist das professionelle Nachhilfeinstitut easyLEARN offizielles Mitglied des Bundesverbandes der Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e. V.

Der Bundesverband vertritt die Interessen aller in ihm organisieren Nachhilfeinstitute, unter anderem in der Schulpolitik. Darüber hinaus bietet er eine Plattform für den Erfahrungsaustausch untereinander. „Wir haben den Antrag auf Mitgliedschaft am 15.03.2023 beim Bundesverband eingereicht und freuen uns, bereits einen Tag später aufgenommen worden zu sein“, so Geschäftsführer Rene Klickermann. „Unsere easyLEARN Profinachhilfe erfreut sich großer Beliebtheit in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wir verzeichnen eine hohe Nachfrage und haben easyLEARN nachhaltig in beiden Bundesländern etabliert. Es war uns wichtig, unser Netzwerk im Bereich Bildung auszuweiten. Dabei ist der Bundesverband ein wichtiger Schritt.“

Ab sofort ist easyLEARN über die Webseite des Bundesverbandes deutschlandweit vernetzt und das Online-Angebot kann auch von Schülern über die Landesgrenzen von Sachsen und Sachsen-Anhalt hinaus genutzt werden. Im Zuge der Verbandsaufnahme werden in den kommenden Monaten alle easyLEARN-Standorte mit dem Siegel des Bundesverbandes „Profi-Nachhilfe qualitätsgeprüft“ ausgezeichnet.

easyLEARN ist ein professioneller Anbieter von qualifizierten Bildungs- und Nachhilfeangeboten an 8 Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt. easyLEARN bietet individuelle Nachhilfe in kleinen Gruppen von drei bis fünf Schülern in Form von Präsenzunterricht in den easyLEARN-LernCentern vor Ort und als Online-Unterricht an. easyLEARN fördert Jugendliche in allen gängigen Fächern, allen Klassen und Schularten. Qualifizierte und motivierte Nachhilfelehrer kümmern sich um jeden Schüler und helfen ihm, Schulstoffe besser zu verstehen sowie seine Leistungen dauerhaft zu verbessern. Als wichtiger privater Bildungsdienstleister hält easyLEARN ein breites Angebot bereit, das neben Nachhilfe auch Prüfungsvorbereitungen und Ferienkurse umfasst.

