Mit einer Weggabelung zur richtigen Entscheidung

Am 01. April 2023 fand der 4. Internationale Zoom-Hack-Slam mit 99 Finalisten aus 8 Ländern statt. Es war kein Aprilscherz, auch wenn man es meinen könnte. Die Teilnehmenden kamen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Polen, Russland, Tschechien und Rumänien. Veranstalter war Hermann Scherer, dem mit diesem Event 2021 einen Weltrekord gelang. In Breakout Rooms hatten die Teilnehmenden eine Minute Zeit, einen Tipp ihrer Expertise zu präsentieren, der das Leben leichter macht.

Monika Gut aus Volketswil war eine der Finalist:innen und sprach darüber, wie eine Weggabelung in der Natur zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Laut Monika Gut verlieren wir in der schnelllebigen Welt das Gefühl für die intuitiv richtige Entscheidung. Mit ihrer dynamischen Sprache und ihrer Auftrittskompetenz schaffte sie es in exakt 60 Sekunden ihren Tipp zu präsentieren.

Monika Gut ermutigt Menschen – Mitarbeitende und Privatpersonen – in beruflichen und privaten Herausforderungen für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Sie ist überzeugt, dass die daraus resultierende Zufriedenheit mehr Gelassenheit und Fokus vermittelt, die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Monika Gut hat 120 Mitarbeitende geführt und zugleich ihre Mutter nach einem schweren Unfall zurück ins Leben begleitet

Ich ermutige Menschen für sich einzustehen – Privat als auch im Job. Damit führe ich Menschen – Kunden, Mitarbeitende und Privatpersonen – in ihre persönliche Selbstbestimmung und Zufriedenheit.

Firmenkontakt

monika gut

Monika Gut

Geerenstrasse 5h

8604 Volketswil

0041798163975



http://www.monikagut.ch

Pressekontakt

Monika gut

Monika Gut

Geerenstrasse 5h

8604 Volketswil

0041798163975



http://www.monikagut.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.