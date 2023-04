4. Internationaler Zoom-Hack-Slam von Hermann Scherer

„Gib jedem Tag die Chance der Schönste deines Lebens zu werden“

Am 01. April 2023 fand der 4. Internationale Zoom-Hack-Slam von Hermann Scherer in zwei Sprachen online statt. Insgesamt gab es 99 grossartige Finalisten aus 8 Ländern, darunter unter anderem TOP-Speaker aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum. Jeder Teilnehmer teilte seine Herzensbotschaft, pfiffige Ideen und Businesstipps online mit den anderen Teilnehmern.

Hierfür wurden alle Grand-Slam Teilnehmer unterteilt und in unterschiedliche Break-Out-Rooms eingeteilt. Jeder Teilnehmer durfte dann in 60 Sekunden seinen eigenen Speaker-Slam inklusive Botschaft vorstellen. Die Teilnehmer waren nicht nur aufgeregt, auch der Druck die 60 Sekunden einzuhalten war hoch. Denn jeder Teilnehmer wusste, dass am Ende eine Bewertung der anderem Speaker anstand und es vorab keine Möglichkeit der Vorbereitung gab.

Julia Sperling-Behne, Wirtschaftspsychologin und Bildungswissenschaftlerin MA sowie Unternehmerin für Kinder und Familien gewann den 4. internationalen Zoom-Hack-Slam im Bereich Motivation und Empowerment for Everybody. Ihre Message „Gib jedem Tag die Chance der Schönste deines Lebens zu werden“ begeisterte einstimmig die gesamte Gruppe. Strahlkraft, Wissen und ihre charmante Art begleiteten ihre Message und Julia Sperling-Behne erreichte damit die Mehrheit der Stimmen.

Dieser außergewöhnliche Rednerwettstreit wurde 2020 vom Veranstalter Hermann Scherer GmbH aus Mastershausen ins Leben gerufen und auch dieses Jahr wieder organisiert und durchgeführt.

Die Themen der Redner konnten dabei frei gewählt werden.

So unterschiedlich wie die Speaker waren, so vielfältig waren auch die Themen. Die Herausforderung war, die fachkundige anspruchsvolle Jury zu überzeugen und das Publikum genau dort abzuholen, wo es stand. Ein fachkundig spannendes, unterhaltsames sowie ereignisreiches Event ging spät am Abend zu Ende. Trotz Wettkampfstimmung und Zeitdruck war die Verbundenheit der Nationen zu spüren.

