Wenn das Herz singt

„Die indische Hochzeit“ – Das neue herzerwärmende Buch der Autorin Sandra Maxeiner

Glück, Liebe und Hoffnung – viel ist in den vergangenen Jahrhunderten über diese drei Worte geschrieben, gedichtet, philosophiert und gesungen worden. Schließlich sind Glück, Liebe und Hoffnung in unserem Leben eine Art heilige Dreifaltigkeit, die uns stets begleitet, beschützt und beflügelt. Doch während gewiss jeder von uns auf Anhieb etwas zu Liebe und Hoffnung sagen und erzählen kann, verhält es sich mit der Frage „Was ist Glück?“ anders. Hier halten wir inne, sinnieren, grübeln, gehen in uns – und kommen möglicherweise erst nach reiflicher Überlegung zu einer Antwort.

Was also ist Glück? Dieses Buch lädt Sie ein, sich gemeinsam mit dem Wiener Glücksforscher Peter Adler und den Protagonisten unserer zwölf Geschichten und Erzählungen auf eine spannende Reise zu begeben und zu entdecken, wie viele Farben und Facetten Glück haben kann. Einige der Menschen, die hier zu Wort kommen, haben sich bereits mehr als einmal mit der Vergänglichkeit auseinandersetzen mussen, weil das Schicksal sie immer wieder damit konfrontierte. Fur sie liegt das Glück in den kleinen Augenblicken dieses Lebens, in Momenten, die sie berühren, träumen lassen und weiterziehen. Sie haben erkannt, dass sich alle Dinge wandeln und nichts dauerhaft ist – und vielleicht ist selbst der Tod fur unsere Seele nur eine weitere Station auf ihrer spannenden Reise. Andere finden Glück in außergewöhnlichen Begegnungen oder wenn ihnen wichtige Erkenntnisse zuteilwerden. So erzählt Media Markt-Gründer Walter Gunz in seinen authentischen Geschichten von unterschiedlichen Glücksmomenten und der Einsicht, dass Glück oft nicht im Hier und Jetzt erlebt wird: Gerade dann, wenn scheinbares Unglück über uns hereinbricht, erleben wir traurige Momente des Verlustes, die zunächst keinerlei Perspektiven auf Glück zulassen. Später jedoch verwandelt sich manches auf geradezu geheimnisvolle Weise ins Gegenteil, sodass sogar ein wahrer Segen daraus entstehen kann.

Der Jerry Media Verlag ist Mitglied im Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband sbvv und hat sich auf Sachbücher, vor allem psychologische Fachliteratur und Ratgeber spezialisiert.

Firmenkontakt

Jerry Media Verlag

Heidi Müller

Splügenstr. 6

8002 Zürich

030 85 07 94 24

hm@hm-berlin.de

http://www.jerrymedia.eu

Pressekontakt

Heidi Müller

Heidi Müller

Baseler Straße 108

12205 Berlin

030 85 07 94 24

hm@hm-berlin.de

http://www.jerrymedia.eu

Bildquelle: Mark Diaper, Adobe Photostock © NID #43313168