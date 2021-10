„Vorträge frei aus dem Nähkästchen, gepaart mit einem fantastischen Netzwerk“ – Der Deutsche Unternehmer Benchmarkday 2021

Endlich wieder Netzwerken, Face-to-Face Kontakte und spannende Einblicke in die Konzepte, den Alltag und die Strategien erfolgreicher Franchisesysteme – das alles bot der Deutsche Unternehmer Benchmarkday am 14. Oktober 2021 in Dreieich bei Frankfurt am Main. Aus dem Teilnehmerkreis kamen besonders die Worte „Der Benchmarkday ist nun fast schon Franchise-Tradition“ hervor, denn bereits zum dritten Mal lud die Business Community gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft rund 80 Unternehmer, Manager und Investoren der Franchisebranche in die area3 der MHK Group ein, um Erfahrungen auszutauschen, Impulse zu gewinnen und von den Besten zu Lernen.

Auch in diesem Jahr profitierten alle Teilnehmer von einem breitgefächerten Programm mit Vorträgen von Franchisegebern,-partnern oder, -managern bekannter Franchisesysteme wie PROMEDICA Plus, Triumph International, Peter Pane oder ACADEMY Fahrschulen. Zudem begeisterte TOP 100 Speaker, CEO und Start-up Investor Gerold Wolfarth mit seiner Key-Note zum Thema „Mach es Einfach – Nachhaltigkeit der Megatrend der Zukunft“. Abgerundet wurde die Veranstaltung von einem Innovation Panel mit den Gründern der erfolgreichen Start-Up“s Smoothr, uRyde und sizzly, sowie einem Open Space Workshop und dem Business Forum inklusive Netzwerkpausen.

Zum Auftakt begeisterte Peter Blassnigg, Geschäftsführer PROMEDICA Plus, welcher über die „Farmer und Hunter“ Mentalität, sowie die 3 FTs eines erfolgreiches Franchisesystems referierte. Besonders aus den ehrlichen Einblicken in Learnings, Herausforderungen und Vorgehensweisen als Franchisegeber, konnte jeder etwas für sich mitnehmen.

Anschließend drehte sich alles um das Mega-Thema Nachhaltigkeit. Gerold Wolfarth, CEO bk Group AG und Top Speaker, überzeugte mit der Botschaft aus seiner Key-Note „MACH ES EINFACH“. Nachhaltigkeit ist DER Megatrend der Zukunft und jeder von uns kann Ideen für mehr Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen mit, wie Ermittlung des CO² Fußabdruckes, Umstellung auf den Elektro-Fuhrpark oder den Mitarbeiter mit dem niedrigsten Verbrauch pro Km zu küren.

„Wenn Macher auf Macher treffen, kommt in der Regel Erfolg raus“ – Auf der einen Seite die etablierten klein- und mittelständischen Unternehmen und auf der anderen engagierte und innovative Start-Up“s. Das war der Background des Innovation Panels, welcher von einem dynamischen Austausch zwischen dem Publikum, Hartmut Eisele – BFW Vorstandsmitglied und Senior Key Account Manager VR Payment – und den Start-Up Gründern Raphael Büdel (sizzly), Malte Andree (uRyde) und Sead Berisha (Smoothr), geprägt war. Die VR Payment GmbH, ein Unternehmen der DZ BANK-Gruppe, kooperiert mit diesen innovativen und erfolgreichen Start-Up“s und sichert sich technologischen Vorsprung durch das Zusammenspiel von Digitalisierung und Innovation.

Vor der Mittagspause stand ein echter Kenner des Gastro-Franchisings auf der Benchmarkday-Bühne. Rainer Pastätter war 30 Jahre lang als Director die rechte Hand von Europas größtem McDonald“s Franchisenehmer Michael Heinritzi. Heute ist er selbst Franchise-Unternehmer und seit 2016 Systempartner von Peter Pane. Unter dem Motto „McDonald’s, Pionier in der Systemgastronomie – Peter Pane, die Zukunft der Markengastronomie“ gab er tiefe Einblicke in die Geschichte von McDonald“s und zeigte auf, wieso Konzepte wie Peter Pane die neuen „Heroes“ der Markengastronomie sind.

Geballtes Know-how bot ebenso Ralph Pfisterer mit Momentaufnahmen aus seinem Alltag als European Franchise Development Manager bei der Triumph International GmbH. Mit „New Normal just ahead“ ging er auf Veränderungen, Herausforderungen und neue Trendfelder im Retail ein. Ein wesentlicher Aspekt hierzu, die evolutionäre Entwicklung der Branche vom Konkurrenzdenken zur Netzwerkökonomie „Coopetition“.

„Der letzte Eindruck ist der, der bleibt“ – Timo Oswald, Team Leader Franchise Academy Holding GmbH, rundete den Benchmarkday mit seinem Vortrag „Road to No.1“ perfekt ab. Er ging darauf ein, welche Motivation ein erfolgreicher und bestehender Fahrschul-Unternehmer hat, sich unter das ACADEMY Logo zu stellen. ACADEMY sieht sich wie einen zusätzlichen Mitarbeiter der Fahrschulen, welcher seine Partner mit Rundum-Betreuung begleitet und somit deren Erfolg nachhaltig fördert.

Der 3. Deutsche Unternehmer Benchmarkday begeisterte wieder alle Teilnehmer und wurde somit erneut zu einem herausragenden „Highlight in jedem Kalender“.

Thomas Matla, Bellone Franchise Consulting GmbH: „Tolles Event, relevante Themenauswahl, inspirierende Vorträge und gehaltvoller Austausch (offline). Dazu vielfältige Möglichkeiten des Business-Dialogs. Eine wirklich wertvolle Veranstaltung. Ich bin dabei, im BFW und am nächsten Benchmarkday!“

Timo Oswald, ACADEMY Holding GmbH: „Ganz besonders gefallen hat mir der ungezwungene Erfahrungsaustausch in einer absolut angenehmen Gesprächsatmosphäre. Die Veranstaltung zeichnet sich durch ein hochklassiges Teilnehmerfeld sowie breites Themenspektrum aus. Absolut weiterzuempfehlen!“

Gerold Wolfarth, bk Group AG/Top Speaker/Investor: „Ein fantastisches Event. Klasse Organisation. Top-Gäste & Speaker. Ein fantastisches Netzwerk. Ich komme wieder!“

Am 13. Oktober 2022 öffnet die area3 in Dreieich erneut ihre Pforten für den Deutschen Unternehmer Benchmarkday 2022.

