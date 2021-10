Tour-Auftakt mit eprimo CEO Jens Michael Peters auf der Zugspitze

„eprimo #energiewendemacher-Tour“

am Mittwoch, 20. Oktober, startet eprimo, Deutschlands kundenstärkster Ökostrom-Anbieter, seine deutschlandweite „#energiewendemacher-Tour“. Gemeinsam mit einem Kamerateam besucht Geschäftsführer Jens Michael Peters die Klimaforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zuspitze; am Mittwoch, 17. November, den Windpark Sievern bei Cuxhaven sowie anschließend weitere Orte in Deutschland. Übergreifendes Thema der einzelnen Termine wird Klimaschutz durch eine schnellere und pragmatischere Energiewende sein – dringend notwendig, um Ökostrom bezahlbar zu halten. Erleben Sie mit, wie unsere Protagonisten kleinere Beiträge und große Unternehmen größere Beiträge zum baldigen Gelingen des Generationenprojekts Energiewende leisten. Die Gespräche werden nach Tour-Abschluss als Episodenfilme auf den Kommunikationskanälen von eprimo veröffentlicht.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Tour zu begleiten oder an den einzelnen Stationen in Deutschland nach Absprache eigene Interviews mit Jens Michael Peters zu führen.

Sie haben vor Ort die Möglichkeit, Fotos und Videos zu machen und je nach Verfügbarkeit mit den weiteren Protagonisten der Tour ins Gespräch zu kommen. Für weitergehende Fragen stehen Ihnen Vertreter von eprimo vor Ort zur Verfügung.

1. Drehtermin: Mittwoch, 20.10.2021 Schneefernerhaus auf der Zugspitze, Bayern.

2. Drehtermin: Mittwoch, 17.11.2021 Windpark Sievern, Niedersachen

Alle weiteren Termine werden gesondert mitgeteilt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, schicken Sie Ihre Anfrage bei Interesse bitte an roman.zurhold@eprimo.de. Gerne geben wir Ihnen dann eine nähere Auskunft zu den Möglichkeiten einer Begleitung der Tour.

Firmenkontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

0 69 / 69 76 70-49-150

Roman.Zurhold@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

