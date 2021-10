Strahlend schön im Herbst und Winter

Im Herbst und Winter benötigen Haut, Haare und Nägel eine Extraportion Zuwendung. Hilfe kommt aus der Natur. Schönheitsvitamine und Spurenelemente pflegen von innen.

Es bleibt nicht aus: Die kalte Jahreszeit ist zurück und setzt Haaren, Haut und Nägeln ganz schön zu. Die Haare werden stumpf und trocken, die Nägel brüchig und auch die Haut ist nicht mehr so geschmeidig und glänzend, sondern tendiert dazu, rau und trocken zu werden. Wenn das Thermometer kältere Temperaturen anzeigt, die Mütze ständig im Einsatz ist und in den eigenen vier Wänden die Heizung auf Hochtoren läuft, benötigen Haut, Haare und Nägel eine Extraportion Pflege und Zuwendung. Ansonsten leidet schnell das äußere Erscheinungsbild. Bei vielen Menschen kann es saisonal im Herbst und Winter sogar vermehrt zu unliebsamen Haarausfall und dünnen Haaren kommen. Auf dem Kopf wird es auf einmal etwas lichter. Der Grund: Durch die geringe Lichtintensität sinkt die Produktion des Vitamins D drastisch ab und die Haare können aufgrund der schlechteren Durchblutung der Kopfhaut nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden.

„Da wir uns in den dunklen Herbst- und Wintermonaten zudem in der Regel weniger bewegen, können sich Säuren und Gifte vermehrt in unseren Zellen ablagern und das Immunsystem belasten. Der Säure-Basen-Haushalt gerät so etwas aus dem Gleichgewicht, eine weitere Ursache für Haarausfall. Auch die Ernährung ist eine andere in der kalten Jahreszeit. Gerne vernachlässigen wir gesunde, vitaminreiche Speisen und essen lieber deftig und süß“, sagt Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (www.naturavitalis.de). Das Unternehmen aus Essen gilt seit langem als einer der führenden Hersteller für natürliche Nahrungsergänzung und legt höchsten Wert auf kontinuierliche Weiter- und Neuentwicklungen von Gesundheitsprodukten auf wissenschaftlicher Basis.

Das ist dem Gesundheitsexperten zufolge aber ein grober Fehler, denn mehrere wissenschaftliche Studien haben bewiesen, wie bedeutend wichtige Vitamin- und Mineralstoffquellen für die Gesunderhaltung von Haut, Haaren und Nägeln sind. Um diese gesund erhalten zu können, müssen wir unsere tägliche Ernährung um Vitamine, Mineralstoffe und anderen lebenswichtige Nährstoffe ergänzen. Diese werden vom Körper nicht selbst hergestellt und müssen daher mit der Nahrung zum Beispiel über frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Getreide und Milchprodukte zugeführt werden. Sie haben für die Haut, Haare und Nägel vielfältige, essentielle Funktionen.

Frank Felte betont: „Zum Glück liefert die Natur tatkräftige Unterstützung für schöne Haare, Haut und Nägel auch im Herbst und Winter. Zu empfehlen ist eine Kombination aus Biotin, Folsäure, Selen, Eisen, Zink und den Vitaminen B2 und B3. Biotin ist das Schönheitsvitamin schlechthin und sorgt für glänzendes, volles Haar, kräftige Nägel und strahlende Haut. Biotin ist ein wichtiger Baustein, den unser Körper für gesunde Haut, Haare und Fingernägel benötigt. Zudem entlastet es die trockene und juckende Haut im Winter und bringt sie, genau wie Selen, wieder zum Strahlen.“

Folsäure wiederum stimuliert das Wachstum der Nägel und macht sie stärker und gesünder. Genauso ist Folsäure sehr gesund für die Haut und sorgt für ein schönes Erscheinungsbild. Das Spurenelement Zink erfüllt in unserem Körper jede Menge wichtige Aufgaben. Besonders wichtig für Haut und Haare ist die Tatsache, dass es zum einen für die Zellteilung und zum anderen für das Zellwachstum benötigt wird. Genauso unterstützen Zink und Eisen den Erhalt gesunder Nägel und schöner Haut.

Das Natura Vitalis-Produkt Haut – Haare – Nägel enthält sämtliche natürlichen Vitalstoffe, die für die gesunde und optisch ansprechende Entwicklung von Haut, Haaren und Nägeln zuständig sind. Dazu gehören eben unter anderem Biotin, Folsäure, Selen, Eisen, Zink und die Vitamine B1, B2, B3, B5, B6 und B12. „Alle Vitamine und Spurenelemente kombiniert, kann die kalte Jahreszeit getrost kommen, denn durch die intelligente Schönheitspflege von innen erstrahlen Haut, Haare und Nägel so schön wie im Sommer!“, ist Frank Felte überzeugt.

Über Natura Vitalis

Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto „natürlich gut“ stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit 20 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern natürlicher Nahrungsergänzung und Vitalstoffe in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses „Kraftwerk der Natur“, eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des „GOGREEN“-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

