SH Netz: Neue Ortsnetzstationen für Kellinghusen

Ersatzneubauten erhöhen die Versorgungssicherheit im Netzgebiet – Vorbereitende Tiefbauarbeiten beginnen am 23. August.

Die HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) investiert in Kellinghusen rund 135.000 Euro in die Erhöhung der Versorgungssicherheit ihrer Stromkunden. Dafür erneuert der Netzbetreiber drei bestehende Ortsnetzstationen an den Standorten Brauerstraße 42, Hauptstraße 33 und Lembergstraße 49. Zum Einsatz kommen hier künftig intelligente Ortsnetzstationen, die über die zentrale Netzleitstelle von SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, in Rendsburg fernsteuerbar sind. Die jeweils etwa acht Tonnen Bauwerke werden kurz vor ihrer geplanten Inbetriebnahme im September per Schwertransport geliefert und an den Standorten montiert.

„Wir setzen den Weg der Digitalisierung unserer Energienetze konsequent fort“, erklärt dazu Andre Linnenschmidt, Leiter des Technik-Standortes von HanseWerk-Tochter SH Netz in Dägeling. „Mit dem Einsatz der modernen Ortsnetzstationen in Kellinghusen erhalten wir relevante Netzdaten aus dem Stadtgebiet. Durch die Fernüberwachung- und -steuerbarkeit der Anlagen kann SH Netz bei möglichen Netzereignissen schnell und gezielt eingreifen. So verkürzen wir die Ausfallzeiten für unsere Kunden in Kellinghusen noch weiter.“

Mit den vorbereitenden Tiefbauarbeiten im Stadtgebiet startet der Netzbetreiber bereits am 23. August. Die Inbetriebnahme der neuen Ortsnetzstationen ist für den 7. September (Brauerstraße), 14. September (Hauptstraße) und 21. September (Lembergstraße) vorgesehen. „Wir versuchen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, bittet Björn Zervas, Projektleiter Bau/Planung bei SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, die Anlieger schon im Vorfeld für mögliche Unannehmlichkeiten um Verständnis. „Mit dieser Baumaßnahme sorgen wir für Zuverlässigkeit im Netz.“

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen, wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas- oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie ihre 25 Standorte, über 600 Fahrzeuge sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 auf Klimaneutralität umstellen. Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Kontakt

Schleswig-Holstein Netz AG

Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

0 41 06-6 29-34 22

0 41 06-6 29-39 07

presse@sh-netz.com

https://www.sh-netz.com/de.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.