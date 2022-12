Soziales Engagement in Brandenburg: Netzbetreiber E.DIS übergibt Kleinkinderwagen an Kitas in Falkensee

Netzbetreiber E.DIS engagiert sich für Kinder in Brandenburg. E.DIS setzt Anregung der Stadtverwaltung Falkensee um. Soziales Engagement von E.DIS, Stromnetze und die Energiewende unter www.e-dis.de.

Falkensee. Der Energiedienstleister E.DIS hat in der Kita Holbeinstraße, Kita Sonnenstrahl und der Kita Wirbelwind in Falkensee in Brandenburg jeweils einen modernen Kleinkinderwagen übergeben. Der Netzbetreiber aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sieht sich als verlässlicher Partner in der Verantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung in der Region und unterstützt regelmäßig soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen. „Für uns ist es immer wieder ein Highlight, wenn wir Einrichtungen aus der Region mit so einer Spende eine Freude machen können“, erklärt Lars Klemmer, Kommunalreferent des Netzbetreibers E.DIS. „Ich wünsche den Kindern der Kitas viel Freude und Spaß bei Ausflügen mit dem Kitawagen in die Umgebung.“ Wer mehr über das Engagement des Netzbetreibers und über Netzsicherheit wissen möchte, klickt auf www.e-dis.de.

Im rund 1.000 Euro teuren Gefährt haben sechs Krippenkinder Platz, die damit spazieren gefahren werden können. Der Wagen ergänzt die bestehende Ausstattung der Kitas in Brandenburg ideal für die Fahrten und Unternehmungen der Einrichtungen im Freien. Der Bürgermeister von Falkensee in Brandenburg, Heiko Müller, bedankt sich beim Netzbetreiber E.DIS für das soziale Engagement und freute sich, dass die E.DIS die Anregung aus der Stadtverwaltung bei ihren Förderprojekten berücksichtigt hat. Auch Susann Rudolph, Leiterin der Kita Holbeinstraße in Falkensee (Brandenburg), bekundete ihre Dankbarkeit beim Netzbetreiber E.DIS. Mehr über das soziale Engagement des Netzbetreibers E.DIS in der Stadt Falkensee in Brandenburg gibt es unter https://www.falkensee.de/news/1/788681/nachrichten/schöne-überraschung-zum-nikolaus-e.dis-übergibt-kleinkinderwagen-an-die-kita-holbeinstraße,-kita-sonnenstrahl-und-die-kita-wirbelwind.html.

Das soziale Engagement des Netzbetreibers E.DIS hat sich dieses Jahr auch schon an anderen Orten gezeigt. Unter dem Motto „Führungskräfte packen an“ haben zahlreiche Entscheidungsträger von E.DIS im gesamten Netzgebiet Arbeitseinsätze selbst vorgenommen, darunter die Neugestaltung der Außenanlage der Seelower Kita in Brandenburg. In Eberswalde hat der Netzbetreiber aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern eine wohltätige Spende von rund 4.000 Euro an die Stiftung WaldWelten übergeben. Die Stiftung dient dazu, die Sensibilisierung für Themen wie Klima- und Umweltschutz zu erhöhen, und klärt über Ursachen und Folgen des Klimawandels auf. Regelmäßig besuchen zum Beispiel Auszubildende des Netzbetreibers E.DIS die Stiftung im Rahmen eines gemeinsamen Umweltbildungsprogramms. Wer sich für Stromnetze, Gasnetze und die Netzsicherheit von E.DIS interessiert, informiert sich unter www.e-dis.de.

Die E.DIS AG mit ihrer Tochter E.DIS Netz GmbH ist einer der größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands und betreibt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein rund 79.000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Hinzu kommt im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs auf einer Fläche von 9.770 Quadratkilometern ein ca. 4.700 Kilometerlanges Gasleitungsnetz.

In Fürstenwalde/Spree, Demmin und Potsdam befinden sich die drei großen Standorte des Unternehmens mit den wesentlichen zentralen Funktionen. Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von über 40 Standorten aus für eine zuverlässige Energieversorgung von Privat- und Gewerbekunden, Industrieunternehmen und Kommunen in der Region. Mit ca. 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einschließlich rund 150 Auszubildenden ist die E.DIS-Gruppe einer der größten Arbeitgeber in den neuen Ländern, kommunale Anteilseigner sind mit rund einem Drittel an E.DIS beteiligt.



