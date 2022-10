Euro am Sonntag Ranking: GoldSilberShop.de ist bester Edelmetallhändler bei Preis, Produktvielfalt und Altgoldankauf sowie „Top“ im Kundenservice

GoldSilberShop.de ist auch 2022 wieder im Ranking der Euro am Sonntag Top-Edelmetallhändler und ist führend in den Kategorien Konditionen, Sortimentsbreite, und Altgoldankauf

24.10.2022 Wiesbaden GoldSilberShop.de hat auch im Jubiläums-Jahr aufgrund seines erstklassigen Angebots und seines kundenorientierten Services im aktuellen Ranking der Euro am Sonntag die Bewertung als Top-Edelmetallhändler bestätigt. Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat acht Edelmetallhändler in über 130 Kundenkontakten anhand von etwa 300 Einzelkriterien analysiert und entsprechend mit Punkten benotet. GoldSilberShop.de war Sieger in drei von fünf Kategorien wie zum Beispiel in dem Segment „Konditionen“. Hier wurden vor allem die Preisauf- und Preisabschläge beim Ver- und Ankauf verschiedener Edelmetalle sowie mögliche zusätzliche Kosten verglichen.

In der Kategorie Handel wurde die Sortimentsbreite und die Sortimentstiefe überprüft, auch im Hinblick auf Edelmetalle mit Fair-Trade-Siegel und Lagermöglichkeiten. Auch hier konnte GoldSilberShop.de Platz eins mit über 15 Punkten Abstand zum zweiten in der Gruppe behaupten. Im Bereich Kundenkommunikation erzielte der Wiesbadener Edelmetallhändler eine Top-Benotung in Bezug auf Kompetenz, Schnelligkeit, Erreichbarkeit und Freundlichkeit etc.

„Besonders erfreut sind wir über die Auszeichnung im Bereich Altgoldankauf“, so Tim Schieferstein. „Den Altgoldankauf haben wir erst im Frühjahr 2022 relauncht. Der Anleger kann hier nicht nur seine Barren und Münzen verkaufen, sondern sein gesamtes Altgold. Das Angebot wird von den Kunden sehr gut angenommen, weil sie die Flexibilität von GoldSilberShop.de schätzen und uns seit Jahren kennen und vertrauen, auch über unseren Vertriebspartner vor Ort, die Sparkassen. Dieses Vertrauen ist die Basis für unsere gesamte Arbeit und wir sind sehr dankbar, dass die Anleger das honorieren.“

