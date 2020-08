Personalie: Shoreline Hospitality

Andreas Acker & David Nünemann gründen Shoreline

HAMBURG – August 2020. Die Hotelmanager Andreas Acker und David Nünemann haben die Beratungsgesellschaft Shoreline Hospitality gegründet. Sie richten ihr Angebot an unabhängige Hotels und Resorts, sowie an Restaurants im In- und Ausland.

Beide haben nach mehrjähriger Tätigkeit im Hotel Vier Jahrezeiten Hamburg in einigen der renommiertesten Hotels weltweit gearbeitet. Ihr Portfolio umfasst: Fairmont – Raffles Hotels & Resorts, The Peninsula Hotels, Kempinski Hotels, Mandarin Oriental Hotel Group und Urban Resort Concepts. So schliesst sich nach langer Zeit für beide der Kreis wieder in Hamburg.

Andreas Acker verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Hotellerie in Europa, den USA, Südostasien, China, dem Nahen Osten sowie der Karibik. Dabei war er bei Eröffnung, Umfirmierung und umfassenden Renovierung verschiedener Hotels in leitenden Positionen beteiligt; zuletzt als General Manager eines neu eröffneten Hotelprojekts in China.

David Nünemann hat Managementerfahrung in der Hotellerie in Europa, den USA, dem Nahen Osten, China und der Karibik gesammelt. Insgesamt zehn Jahre hat er in abgeschiedener Inselumgebung verbracht und zeichnete sich verantwortlich für den Betrieb eines komplexen Resorts im absoluten Luxussegment. Zuletzt war er als General Manager tätig, um anschließend als Vertreter / Vermögensverwalter der Eigentümer mehrere Unternehmen zu betreuen.

Ihre Beratungsarbeit konzentriert sich auf kleine und mittelgroße Betriebe. Dabei bieten sie verschiedene Module an, die von der Überprüfung der monatlichen Betriebsergebnisse bis hin zur kompletten Unternehmensanalyse reicht. Auch die Führung eines Betriebs auf Zeit ist möglich.

Das Geschäftsmodell setzt sich von der “klassischen Unternehmensberatung” im Bereich Hotellerie ab. So werden die verschiedenen Pakete zu Festpreisen angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auf die jeweiligen Auftraggeber und deren Anforderungen individuell einzugehen, oder die Pakete beliebig zu kombinieren.

Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Hotels und Resorts

Kontakt

Shoreline Hospitality

David Nünemann

Brombeerweg 73

22339 Hamburg

04034869738

info@shoreline-hospitality.com

http://www.shoreline-hospitality.com

