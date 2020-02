Outdoor-Möbel im modischen Riviera-Chic

Aluminium und Textilen in mondäner Eleganz

Ein Hauch von Saint Tropez für die Café- oder Restaurant-Terrasse: Die Outdoor-Möbel im modisch interpretierten Riviera-Chic von A.B.C. Worldwide zaubern eine mondäne Eleganz in jeden Outdoor-Bereich. Die Basis bildet jeweils ein rostfreies Aluminiumgestell, welches mit einer Pulverbeschichtung in edlem Anthrazit versehen ist. Aluminium ist leicht und stabil zugleich. Die Sitz- und Rückenpolster bestehen aus Textilen. Das High-Tech Material hat beste Eigenschaften für den Einsatz im Freien, denn es ist wetter- und UV-beständig, pflegeleicht und reißfest. Die Polster sind mit wasserundurchlässigem Schaumstoff ausgestattet. Textilen kann vielfältig verarbeitet werden, zum Beispiel als Bespannung oder in Flechtstruktur. Die neuen Outdoor-Möbel von A.B.C. Worldwide sind schick, schlicht und edel zugleich. Sie lassen sich mit modernen Materialien ebenso kombinieren wie mit Mosaik-Tischen, Accessoires im Shabby Chic oder aus Treibholz und buntem Geschirr. Kombi-Kissen in Grün-, Türkis- und Blautönen erinnern an das Mittelmeer. Nur der Auftritt von Sophia Loren fehlt noch.

Das Gestell des neuen Loungesets Veronika von A.B.C. Worldwide ist ergonomisch so geformt, dass die Gäste darauf optimal entspannen. Mit den geflochtenen Rücken- und Seitenlehnen aus Textilen bekommen Sessel und Zweisitzer einen noblen Auftritt. Und das Schönste: Auch bei Regen dürfen die wohnlichen Möbel draußen bleiben. Genauso gut machen Sie sich im Wintergarten.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice.

