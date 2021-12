Marvin Bytzek übernimmt den Bereich Personalmanagement bei der tde

Netzwerkexperte tde – trans data elektronik GmbH stärkt Employer Branding

Dortmund, 7. Dezember 2021. Die tde – trans data elektronik GmbH baut ihr Team weiter aus: Ab sofort übernimmt Marketingmanager Marvin Bytzek den Bereich Personalmanagement des Netzwerkexperten. Bytzek wird die HR-Strategie des Technologieführers in der Mehrfasertechnologie und Premium-Anbieter skalierbarer Netzwerkverkabelungssysteme intensivieren und damit die Positionierung der tde als zukunftsfähiger und attraktiver Arbeitgeber klarer herausarbeiten.

Marvin Bytzek verantwortet neben dem Bereich Marketing ab sofort die Personalplanung, Rekrutierung sowie Mitarbeiterbewertung und -entwicklung am Produktionsstandort in Bippen/Ohrte und Dortmund. Das Personalmanagement übernimmt er von CTO Wilfried Scheider, der in den Ruhestand gegangen ist und der tde weiterhin als Berater zur Seite steht.

„Wir freuen uns, dass wir mit Marvin Bytzek einen Kollegen aus dem Team gewinnen konnten, der den Bereich Mitarbeiterentwicklung ausbaut und zusammen mit Maßnahmen zum Employer Branding weiterentwickeln wird“, sagt Andre Engel, Geschäftsführer der tde. „Als zentraler Player in einer stark wachsenden und absolut krisenfesten Branche werden wir uns sichtbar als attraktiver Arbeitgeber positionieren und erfolgreich für die Zukunft aufstellen. Wir sind immer auf der Suche nach hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl für den Vertrieb als auch für unser Produktionsteam.“

Die tde-Unternehmenskultur: Innovativ, nachhaltig, zukunftsfähig

Bytzek kam 2018 als Trainee zum Vertriebsinnendienst der tde und nahm 2019 sein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre auf. Er wurde frühzeitig in den Bereich HR eingebunden und realisierte bereits erfolgreich Projekte zur Mitarbeiterzufriedenheit. Bytzek freut sich auf seine neuen Aufgaben, die die sich optimal ergänzen: „Die tde differenziert sich vom Mitbewerb durch Qualität ohne Wenn und Aber. Und wir verfolgen eine konsequent nachhaltige Strategie – nicht nur bei unseren Produkten, sondern im gesamten Unternehmen.“

Diese Unternehmenskultur steht künftig im Mittelpunkt von gezielten Marketingmaßnahmen und wird die tde gleichzeitig als innovative und nachhaltige Arbeitgebermarke in der Branche positionieren.

Über die tde – trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Twitter und Xing.

