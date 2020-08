Die Blockchain-Technologie ist eine der meistdiskutierten Innovationen der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, welche umfassend von der GSB Gold Standard Banking Corporation AG umgesetzt wird. Nach Ansicht von Josip Heit, ist dies der einzig sinnvolle Weg für die Zukunft, hin von einem unkontrollierten zu einem nachhaltig regulierten Markt. Durch Eigenschaften wie Dezentralität, Zuverlässigkeit, Fälschungssicherheit eröffnet die Blockchain-Technologie ein breites Feld an innovativen Anwendungsmöglichkeiten und neuen Kooperationsformen.

Eine Blockchain (Blockkette) ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, auch “Blöcke” genannt, welche mittels kryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind. Jeder Block enthält dabei typischerweise einen kryptografisch sicheren Hash (Streuwert) des vorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel und unverfälschliche Transaktionsdaten.

Die Blockchain-Technologie wurde basierend auf der Vision eines dezentral verteilten Systems entwickelt, das zentrale Instanzen ablösen und Transaktionen unmittelbar zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Netzwerkes ermöglichen soll.In den vergangenen zehn Jahren hat eine substanzielle technologische sowie ökonomische Entwicklung stattgefunden. Mittels Blockchain-Technologie können hierbei alle erdenklichen Werte, Rechte und Schuldverhältnisse an materiellen und immateriellen Gütern durch Token repräsentiert und deren Handel- und Austauschbarkeit potenziell vereinfacht werden.

Der bei Weitem nicht einzige Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie, ist die der Kryptowährung. Mit dem sprunghaften Anstieg der Kurse so mancher Kryptowährung und der neuartigen Finanzierungsform sogenannter Initial Coin Offerings (ICO) wuchs das öffentliche Interesse an der Blockchain-Technologie.In letzter Zeit kommen Anwendungsfälle jenseits von Kryptowährungen mehr und mehr in den Fokus. In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Europäischen Union (EU) ist ein dynamisches Ökosystem von Entwicklern und Anbietern Blockchain-basierter Dienstleistungen entstanden. Damit verfügt nicht nur Deutschland über eine aussichtsreiche Grundlage für die Entwicklung einer Token-Ökonomie.

Mit sogenannten Token (Hardwarekomponente zur Identifizierung und Authentifizierung von Benutzern), könnten alle erdenklichen Werte, Rechte und Schuldverhältnisse an materiellen und immateriellen Gütern repräsentiert und deren Verkehrsfähigkeit vereinfacht werden.

Zur Erreichung des Ziels strebt die GSB Gold Standard Banking Corporation AG seit Langem an, die Vereinbarkeit von Anwendungen auf Basis der Blockchain-Technologie mit dem geltenden Recht sicherzustellen und Missbrauch zu verhindern.

Hierzu ist es laut Josip Heit notwendig, einen investitions- und wachstumsorientierten Ordnungsrahmen schaffen, in welchem Marktprozesse ohne staatliche Eingriffe funktionieren und das Prinzip der Nachhaltigkeit gewährleistet wird.Wo Blockchain-Anwendungen einen klaren Mehrwert gegenüber bestehenden Lösungen bieten, vor allem hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen, sollte die öffentliche Verwaltung in Einzelfällen als ein Leitanwender fungieren, soweit sichergestellt ist, dass das Vertrauen in sicheres und verlässliches Handeln keinen Schaden nimmt. Der Aufbau von Kompetenzen in dieser Basistechnologie leistet einen Beitrag zur digitalen Souveränität, dies nicht nur in Deutschlands und Europa, sondern weltweit.

Mit dieser Strategie verfolgt die GSB Gold Standard Banking Corporation AG ebenfalls eine Ordnungspolitik, welche die Anreize für Investitionen schafft, Innovationskräfte freisetzt, Stabilität sichert und damit zu einem inklusiven Wachstum beiträgt, welches auch mit den Nachhaltigkeitszielen der deutschen Bundesregierung vereinbar ist.Folgende 10 (zehn) Prinzipien sind für die GSB Gold Standard Banking Corporation AG und ihres Vorstandsvorsitzenden Josip Heit handlungsleitend:

1) Innovationen fördern:

Die GSB Gold Standard Banking Corporation AG fördert durch ihre eigenen technischen Abteilungen digitale Innovationen, hier um vor allem die Wettbewerbsfähigkeit, in einem nach Zukunft ausgerichteten Markt zu stärken. Nur mit unternehmerischen Innovationen kann eine Wirtschaft auch zukünftig ihre Spitzenposition halten und nur mit digitalen Innovationen kann der öffentliche Sektor seine Funktion im digitalen Zeitalter erfüllen. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie werden wirtschaftliche Potenziale und weitere innovative Kräfte freigesetzt.

2) Investitionen anstoßen:

Es sollten nach Ansicht der GSB Gold Standard Banking Corporation AG eindeutige und stabile Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche ein attraktives und sicheres Investitionsumfeld darstellen.

3) Stabilität garantieren:

Wirtschaftspolitisch verfolgt die GSB Gold Standard Banking Corporation AG das übergeordnete Ziel, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zu halten, in Übereinstimmung mit der Stabilität des Finanzsystems, ohne in Konkurrenz zu diesem zu stehen.

4) Nachhaltigkeit stärken:

Der Einsatz von Blockchain-Anwendungen erfolgt durch die GSB Gold Standard Banking Corporation AG im Einklang mit den Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen.

5) Fairen Wettbewerb ermöglichen:

Es ist ein zentrales Anliegen der GSB Gold Standard Banking Corporation AG, ein Level-Playing-Field für Technologien zu unterstützen. Das Prinzip der Technologieneutralität ist handlungsleitend.

6) Digitalen Binnenmarkt vertiefen:

Die Entwicklungen in Deutschland stehen in einem zwingenden Zusammenhang mit den Entwicklungen in der gesamten Europäischen Union. Nur mit einem vollendeten digitalen Binnenmarkt wird Deutschland dauerhaft global wettbewerbsfähig bleiben.

7) Stakeholder (Interessengruppen) einbinden:

Die Einbindung des Wissens von Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Anwenderinnen und Anwendern für die staatliche Rahmensetzung ist für die GSB Gold Standard Banking Corporation AG grundlegend, her für eine umfassende Strategieentwicklung. Mit der Durchführung von Online-Konsultation beteiligt die GSB Gold Standard Banking Corporation AG, Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft, an der Entwicklung der Strategie der Blockchain-Technologie.

8) IT-Sicherheit und Datenschutz garantieren:

Nur, wenn Blockchain-Anwendungen den von Expertinnen und Experten empfohlenen Anforderungen an die IT-Sicherheit und den rechtlichen Anforderungen des Datenschutzes genügen, können Risiken minimiert, Missbrauch verhindert und eine hohe Akzeptanz erreicht werden, dies ist die maximale Bestrebung der GSB Gold Standard Banking Corporation AG und ihres Vorstandsvorsitzenden Josip Heit.

9) Anpassungen vorsehen:

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung kann weiteres Handeln und der Eingriff staatlicher Institutionen zukünftig notwendig werden. Vor diesem Hintergrund versteht die GSB Gold Standard Banking Corporation AG, die Blockchain-Strategie als eine lernende Strategie, welche in regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt werden muss.

10) Elektronische Wertpapiere:

Die deutsche Bundesregierung nach Information der GSB Gold Standard Banking Corporation AG an, das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere zu öffnen. Die derzeit zwingende Vorgabe der urkundlichen Verkörperung von Wertpapieren (in Papierform) soll nicht mehr uneingeschränkt gelten. Diese Regulierung elektronischer Wertpapiere soll Technologie-neutral erfolgen, was die GSB Gold Standard Banking Corporation AG vollumfänglich unterstützt, da nach Ansicht von Josip Heit, nur eine umfassende Regulierung, Sicherheit für den Nutzer darstellt.

Die deutsche Bundesregierung hat hierzu vor Kurzen, am 7. März 2019, mit der Veröffentlichung eines Eckpunktepapiers einen richtungsweisenden Konsultationsprozess eingeleitet und strebt an, noch im aktuell laufenden Jahr 2020 einen Gesetzentwurf zu veröffentlichen.Diesen Konsultationsprozess der Bundesregierung begrüßen Josip Heit und die GSB Gold Standard Banking Corporation AG vollumfänglich und sehen einer Zeit der nachhaltigen Regulierung innerhalb dieses Finanzsektor positiv entgegen.

