Gib das Aufgeben auf – und hol dir einen Schub an Positivität im Jahr 2021

Bis Du schon in Versuchung, Deinen Neujahrsvorsatz aufzugeben, während der Quitter’s Day näher rückt? Eine Studie von Juice Plus+ hat ergeben, dass es 2021 wichtiger ist, glücklich zu sein, als kühne Pläne für das Jahr zu schmieden.

13. Januar 2021 – Die guten alten Neujahresvorsätze – Zu einer Zeit im Jahr, die dafür berüchtigt ist, dass Menschen ihre Neujahrsvorsätze über Bord werfen, hat eine heute veröffentlichte Studie ergeben, dass von den erstaunlichen 87 % der Deutschen, die Neujahrsvorsätze für das Jahr 2021 gefasst haben, 28 % angegeben haben, dass ihr oberstes Ziel ist, glücklich zu sein.

Die Online-Studie des führenden Gesundheits- und Wellness-Unternehmens Juice Plus+ wurde unter 1.001 Menschen in Deutschland durchgeführt. Um die Menschen zu inspirieren, nicht aufzugeben und bei ihren Zielen zu bleiben, hat Juice Plus+ buchstäblich die Vorsätze jedes Landes “gecrushed”. Das Ergebnis kann im Video gesehen werden: https://youtu.be/gKsVxYHf8i8

Die zweite Januarwoche ist oft eine Zeit, in der die Menschen ihre kühnen Pläne für das neue Jahr aufgeben. Eine Umfrage von Juice Plus+ hat jedoch ergeben, dass nach einem turbulenten und unvorhersehbaren Jahr 2020 das Streben nach einem positiven und glücklichen Jahr 2021 wichtiger als materielle Ziele ist. 37 % der Befragten konzentrieren sich in diesem Jahr mehr auf mentale Gesundheit und Wellness.

24 % der Befragten geben an, dass sie ihre Ziele nicht erreichen, weil sie zu hochgesteckt oder zu radikal sind, und mit dem Quitter’s Day vor der Tür, möchte Juice Plus+ dies der Vergangenheit angehören lassen, indem es die Deutschen auffordert, sich auf eine einfache Veränderung zu konzentrieren und diese als ersten Schritt auf ihrer Reise festzuhalten.

– Top-5-Ziele

– Glücklich sein 37%

– Sparen 35%

– Gesünder ernähren 30%

– Mehr Sport treiben 30%

– Positiver sein 29%

(Mehrfach Nennungen waren möglich.)

Honey Langcaster-James, Verhaltenspsychologin und Direktorin des globalen Psychologie-Beratungsunternehmens On Set Welfare, erklärt: “Während sich viele Menschen Ziele für das neue Jahr setzen, ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Ziele nicht zu hochgesteckt oder unerreichbar sind. 24 % der Befragten gaben an, dass ihre Ziele zu hochgesteckt sind, was möglicherweise der Grund dafür ist, dass sie Schwierigkeiten haben, diese zu erreichen. Zu Beginn eines neuen Jahres ist es wichtiger denn je, sich realistische Ziele zu setzen und darauf zu achten, dass diese auch wirklich erreichbar sind Auf diese Weise werden Sie am Ende des Jahres ein echtes Erfolgserlebnis verspüren, was angesichts der Herausforderungen der letzten Zeit für uns alle von Bedeutung sein kann.”

Juice Plus+ Health Coach, Vanessa Gatelein, dazu: “In diesem neuen Jahr wissen wir mehr denn je, dass die Menschen ihre Ziele für 2021 erreichen wollen und sich auf die kleinen Erfolge konzentrieren, die ihnen ein positives Gefühl geben können. Die Menschen neigen in Sachen Veränderungen bei Ernährung und Lebensstil dazu, das Motto “alles oder nichts” zu verinnerlichen, um von heute auf morgen ihr ganzes Leben umzustellen, was jedoch nicht nachhaltig ist. Die meisten Menschen sind in der Regel nicht in der Lage, die radikalen Veränderungen beizubehalten. Deshalb versuchen wir, Menschen zu einer gesunden Lebensweise zu inspirieren, indem wir ihnen zeigen, dass kleine, einfache Schritte zu dauerhaften Veränderungen führen. Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sich auf ihrem Weg zu einer gesunden Lebensweise befinden und ihnen zeigen, dass einfache, realistische Veränderungen zu einer langfristigen, gesünderen Lebensweise führen – Schritt für Schritt.”

Auf den Social Media Kanäle von Juice Plus+ können die Besucher erfahren, wie sie ihre Ziele erreichen können.

Die Online-Umfrage wurde von Atomik Research unter 8.007 Erwachsenen im Alter von 18+ in Großbritannien, USA, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und Polen durchgeführt.

Über Juice Plus+

Die Juice Plus+ Company ist ein globales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen mit der Mission, Menschen weltweit zu einem gesunden Lebensstil zu inspirieren.Es ist in 26 Märkten weltweit tätig und wird durch eine Community von über 200.000 unabhängigen Vertriebspartnern und über einer Million Kunden unterstützt.

Was ist Juice Plus+?

Juice Plus+ hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine gesunde Lebensweise einfacher zu machen – mit möglichst naturnahen, pflanzenbasierten Nahrungsmittelprodukten. Zu den Produkten von Juice Plus+ gehören die Juice Plus+ Obst-, Gemüse- und Beerenauslese-Kapseln und Pastillen, die aus über 30 verschiedenen Obst-, Gemüse- und Beerensorten sowie ausgewählten Vitaminen und weiteren pflanzlichen Inhaltsstoffen bestehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.juiceplus.com/de/de.

Über die Psychologin Honey Langcaster-James

Honey Langcaster-James ( www.HoneyLangcaster-James.com ) ist eine der weltweit bekanntesten beratenden Psychologinnen, Rundfunksprecherin und Kommentatorin zum Thema Psychologie. Mit Sitz in London ist sie Director of Services bei der globalen medienpsychologischen Beratungsfirma On Set Welfare ( www.onsetwelfare.com ) und Fellow of Healthcare Improvement Leadership am Imperial College London. Honey arbeitet mit Privatkunden auf der ganzen Welt und erscheint regelmäßig in der nationalen und internationalen Presse sowie in TV und Radio.

Honeys Top-Tipps für das Erreichen Ihrer Ziele im Jahr 2021

Halten Sie die Dinge einfach: Wenn Sie sich ein Ziel setzen, das zu kompliziert, unscharf oder nuanciert ist, führt das nur zu Unklarheit und Verwirrung, wenn es um Ihr zielbezogenes Verhalten geht. Halten Sie die Dinge einfach, indem Sie sich Ziele setzen, die klar und unkompliziert sind.

Bewegen Sie sich nicht zu weit außerhalb Ihrer Komfortzone: Kleine Änderungen und Umstellungen in Ihrem Lebensstil sind viel leichter zu bewerkstelligen als eine drastische Umstellung. Was auch immer Ihr Ziel ist, beginnen Sie mit einer einfachen Veränderung und stellen Sie sicher, dass diese zur Gewohnheit wird, bevor Sie sich eine weitere vornehmen.

Machen Sie sich nicht fertig, wenn Sie einen Fehler machen: Wenn Sie einen schlechten Tag haben oder etwas Sie von Ihren Zielen ablenkt, geben Sie nicht völlig auf oder schimpfen Sie auf sich selbst. Denken Sie darüber nach, wo etwas schiefgelaufen ist, und sehen Sie es als Lernchance, um dann mit dem Gelernten wieder auf Kurs zu kommen.

Holen Sie sich Unterstützung: Es ist immer einfacher, Ihre Ziele zu erreichen, wenn Sie Unterstützung von anderen haben. Es kann hilfreich sein, Menschen, die Ihnen wichtig sind, Ihre Ziele zu erklären, damit sie Ihnen eine Stütze sein können, aber es ist auch hilfreich, wenn Sie versuchen, ein Ziel zu erreichen, wie z. B. einen Marathon zu laufen, wenn Sie einen Trainingskameraden haben. Selbst ein wöchentliches Telefonat mit jemandem, der Sie anfeuern kann, kann helfen.

Denken Sie darüber nach, warum Sie Ihr Ziel haben: Zu verstehen, warum Sie Ihr Ziel erreichen wollen und wie die Dinge für Sie besser werden, kann Ihnen helfen, motiviert zu bleiben. Wenn es also Ihr Ziel ist, einen gesünderen Lebensstil zu führen, denken Sie darüber nach, warum das so ist und was ein gesünderer Lebensstil tatsächlich für Sie tun kann.

Suchen Sie sich ein Vorbild: Andere zu finden, die das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben, kann motivierend und inspirierend sein. Sie können von ihnen lernen, indem Sie ihre Routinen nachvollziehen und aus ihren Fehlern lernen. Wenn Sie sehen, dass jemand anderes ein Ziel erreicht hat, bedeutet das, dass Sie es auch schaffen können, und das wird Sie anspornen, wenn die Dinge schwierig sind.

Bleiben Sie realistisch: Sich ein Ziel zu setzen, das erreichbar und realistisch ist, ist viel besser als sich ein unerreichbares Ziel zu setzen, das einfach zu groß ist, um es zu erreichen. Es wird sicherstellen, dass Sie motiviert bleiben und Sie können Ihr Ziel immer erreichen und dann beim nächsten Mal noch größer werden.

