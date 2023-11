Reetdachhaus mit Ambiente und Flair direkt vor Dänemark und Sylt

In der schönen Gemeinde Aventoft, direkt vor Sylt und Dänemark, ist eine bezaubernde Immobilie unter Reet auf einem schön eingewachsenen Grundstück zu verkaufen. Das gemütliche Reetdachhaus wurde 2010 komplett neu aufgebaut und 2018 das Reetdach erneuert. Es befindet sich in einem Top-Zustand. Das große Grundstück ist schön bepflanzt und hat einen alten Baumbestand. Der Blick vom Haus und vom Grundstück ist traumhaft.

Auf einen Blick:

Reetdachhaus mit Ambiente und Flair in begehrter Lage

Direkt vor Dänemark und Sylt

Gepflegter Zustand

Holz-Dielenboden, Holz-Sprossenfenster etc.

Offener Kamin

Zwei Schlafzimmer

Zwei Bäder mit DU/WC

Erdwärmeheizung

Schön bepflanztes Grundstück

Gartenpavillon unter Reet

Garage unter Reet

Mehrere KFZ-Stellplätze

Attraktiver Kaufpreis

Wohnen mit Ambiente und Flair

Ideal zur Eigennutzung oder Ferienvermietung

Das Reetdachhaus liegt direkt in Aventoft, in einer reizvollen Landschaft, wo schon Emil Nolde wohnte. Zum Grenzübergang Aventoft-Møllehus oder nach Rudbøl mit seinen schönen Häusern und dem Ruttelsbüller See (Rudbøl Sø) sind es nur wenige Fußminuten. Das Nolde Museum mit Cafe/Restaurant, Noldes Garten und das Hülltoft Tief (Badesee) sind in wenigen Minuten zu Fuß erreicht.

Bis Emmerlev Kliff sind es nur 15 Autominuten und zum Hjerpsted Strand nur eine halbe Stunde, nicht weit von Rømø gelegen. Von hier haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und direkten Blick nach Sylt. Die dänische Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas ist nicht weit entfernt. Ein großes Kulturprogramm und Konzerte bietet auch der Charlottenhof in Klanxbüll. Die ärztliche Versorgung ist gesichert. Eine Klinik sowie weiterführende Schulen gibt es in Niebüll und Husum.

Die Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas ist nicht weit entfernt. Zur Insel Rømø sind es nur ca. 40 Minuten romantische Autofahrt an der Küstenstraße entlang. Rømø ist die südlichste dänische Wattenmeerinsel. Sie liegt drei Kilometer nördlich von Sylt und ist vor allem bei Surfern und Familien mit Kindern sehr beliebt. Zwei große Strände bilden den Mittelpunkt, neben dem Sonderstrand ist vor allem der Lakolk Strand sehr beliebt. Der über 700 Meter breite, feine Sandstrand darf mit dem Fahrzeug befahren werden. Havneby, im Süden der Insel, ist der größte Ort von Rømø. Dort ist auch der Fährhafen der Insel, der mit der Rømø-Sylt-Linie die einzige Alternative für Besuche auf Sylt ist, die nicht über den Hindenburgdamm führt.

Sehenswert ist das romantische Städtchen Tønder (nur wenige Autominuten entfernt) an der Westküste. Viele nutzen das grenznahe Städtchen gerne zum Einkaufsbummel und besuchen die Antiquitätenhändler z.B. in Tønder oder Møgeltønder, mit der schönsten Dorfstraße Dänemarks. Den romantischen Hjerpsted Strand hinter Højer erreicht man schnell, nicht weit von der Insel Rømø gelegen. Von hier haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und direkten Blick nach Sylt und Rømø. Ribe die älteste Stadt Dänemarks ist ebenfalls einen Besuch wert. Ribe war einst wichtige Hafenstadt an der Nordsee.

Was macht Sylt so besonders? Sylt ist die Insel der Kontraste. Reetdachhäuser auf kleinen Warften, schmale Straßen und endlose Sandstrände, Wattenmeer und Heidelandschaften. Unternehmen Sie Ausflüge auf die Insel Sylt, genießen Sie den Tag dann auf der Insel und abends fahren Sie mit dem Zug über den Hindenburgdamm wieder zurück aufs Festland (Bahnhof Niebüll) in das gemütliche Reetdachhaus.

Der hohe Freizeitwert der Region ergibt sich aber auch aufgrund der überaus verkehrsgünstigen Lage zur Nordseeküste, zu den Inseln und Halligen im Nationalpark Nordfriesisches Wattenmeer und nach Dänemark. Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft. Die Skyline von Flensburg und die zahlreichen weißen Segelboote, die vor dem Wind kreuzen, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren oder Sie setzen sich in eines der vielen Straßencafes oder Restaurants am Wasser.

Das begrenzte Angebot an klassischen Reetdachhäusern in gefragter Lage, macht dieses Objekt zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

