NoviSign erster Anbieter von „Saison getriggerter Digital Signage“

Viele Branchen haben keine 365 Tage Saison und wollen dennoch Digital Signage kosteneffektiv einsetzen

Das Hassela Ski Resort AB ist ab sofort Anwender von NoviSign Digital Signage Lösungen. Das Ski Resort befindet sich in Schweden und zählt zu den schönsten Resorts in Europe mit unzähligen Möglichkeiten für Wintersport Fans. Vor Kurzem hat sich das Hassela Ski Resort an die Experten von NoviSign gewandt und die Problematik geschildert, dass man dort gerne NoviSign Digital Signage Lösungen einsetzen möchte und um eine kosteneffektive Lösung für die nur ca. 160 Tage dauernde Wintersportsaison gebeten.

NoviSign hat dies zum Anlass genommen, ab sofort für alle Branchen, die nur begrenzte Saisonzeiten haben, den Tarif für die Nutzung der Cloud Digital Signage flexibel auf diese Saisonzeit anzupassen und massgeschneiderte Lösungen, tagesgenau berechnet anbieten zu können.

NoviSign ist überzeugt, mit dieser Flexibilität auf die Anforderungen solcher Branchen entsprechend zu reagieren und Lösungen zu bieten, die Digital Signage auch im Wintersportbereich und bei anderen Branchen mit begrenzten Saisonzeiten attraktiv und kosteneffektiv machen.

Suchen auch Sie Digital Signage Lösungen, die massgeschneidert auf Ihre individuelle Saisondauer angepasst werden kann ?

Sprechen Sie die Experten von NoviSign darauf an – es gibt für Sie mit Sicherheit interessante Lösungsansätze.

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

