Dream Team: das flax allgäu und gambino hotels München mit winterlichem Stadt-Land-XMas Deal

Ein paar Tage München zum Bummeln und Stadtluft schnuppern, und dann ganz entspannt ins idyllische Allgäu “ mit gambino hotels, gambino cityhotels und das flax hotels.

München, 31. Oktober 2023 – Nachhaltiges Design, entspannter Vibe, freundliche Preise: Die Münchner Hotels der gambino group und das erste Haus der jungen Bleisure Brand das flax im Oberallgäu sind sich in vielem einig. Die einen machen ihr Ding in der Stadt, die anderen auf dem Land. Damit ihre Gäste diesen Winter das Beste aus beiden Welten genießen können, bieten die zwei Marken mit dem Code SANTA23 einen geteilten Stadt-Land-XMas Deal an. Er kann separat oder in Kombination genutzt werden und gilt ab 24. November bis Ende Dezember 2023.

Über den Dächern der Stadt: Wer mit dem Winter Deal von gambino hotels und das flax allgäu unterwegs ist, kann sich die Isarmetropole zur Einstimmung erstmal ganz entspannt von oben ansehen. So ist im Zimmerpreis der gambino hotels und gambino cityhotels eine Fahrt mit dem Riesenrad UMADUM inbegriffen. Es steht mittendrin, im hippen Werksviertel am Ostbahnhof, und macht Lust auf das, was die Stadt im Winter zu bieten hat. Naheliegend ist sicher ein Besuch der verschiedenen Christkindlsmärkte. Doch auch die Münchner Museen, die bunte Gastro-Landschaft und ein Bummel durch die Stadtviertel mit ihren individuellen Charakterzügen sind spannende Arten die bayerische Hauptstadt zu erkunden. Dank der guten Anbindung an den ÖPNV geht das mit gambino hotels komplett stressfrei “ ob vom gambino Hotel WERKSVIERTEL aus, dem ruhiger gelegenen gambino Hotel CINCINNATI, dem superzentralen Hotel Stachus oder dem Wetterstein Hotel im Urmünchner-Kiez Giesing.

Ist der Hunger nach urbanem Leben gestillt, kann es dann ganz entspannt weitergehen nach Dietmannsried, wo das flax allgäu als entspannte Homebase wartet. Die behaglichen flax-Zimmer mit ihren großen Fenstern lassen die malerische, vielleicht schon verschneite Bergwelt rein. Zur Stärkung enthält der XMas Deal hier ein üppiges Inklusiv-Frühstück. Denn vor der Tür wartet das pure Landleben “ mit Outdoor-Aktivitäten für jeden Geschmack, attraktiven Ausflugszielen von Kempten bis Isny und saisonalen Märkten, die vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.

Codewort: SANTA2023

Wer Lust auf das dynamische Hotel-Duo und die beiden anziehenden Winterwelten hat, kann unter gambinohotels.com und dasflaxhotels.com die entsprechenden Packages buchen. Einfach Daten auswählen, den Code SANTA2023 eingeben und schon kann’s losgehen. Die Münchner gambino hotels sind innerhalb des Deals von 24. November bis 30. Dezember 2023 buchbar; das flax allgäu bis 26. Dezember. gambinohotels.com

Ab-Preise

o gambino Hotel CINCINNATI: Einzelzimmer ab 69 Euro, Doppelzimmer ab 84 Euro

o gambino Hotel WERKSVIERTEL: Einzelzimmer ab 84 Euro, Doppelzimmer ab 99 Euro

o Wetterstein Hotel managed by gambino cityhotels: ab 69 Euro im Einzelzimmer, ab 84 Euro im Doppelzimmer

o Hotel Stachus managed by gambino cityhotels: Einzelzimmer ab 99 Euro, Doppelzimmer ab 119 Euro

o das flax allgäu managed by gambino hotels: Einzelzimmer ab 69 Euro, Doppelzimmer ab 84 Euro

gambino hotels: Urbaner Lifestyle mit Sinn fürs Wesentliche:

Mit gambino hotels haben die Geschwister Sabrina Gambino-Kreindl und Alessandro Gambino eine Hotelmarke geschaffen, die sich smart, offen und selbstbewusst präsentiert. Die Marke gambino hotels verbindet modernen, multikulturellen Lifestyle mit der Individualität eines Familienunternehmens.

Langjährige Erfahrung, fundierte Branchenkenntnis und umfassende Marktrecherchen bilden die Grundlage für die Entwicklung dieser Urban Lifestyle Hotels. Das Konzept basiert auf Qualität, Zimmerpreisen ab 69 Euro, zentraler Lage sowie der Verpachtung des Parterres an den Einzelhandel, wie Bäckereien oder Kaffeebetreiber. Der gestalterische Fokus ist bei jedem Hotel individuell anders ausgerichtet. Das Design bleibt dabei warm und einladend und stellt die Übernachtung, als zentrales Element jeden Aufenthalts in den Mittelpunkt. Weitere Informationen unter gambinohotels.com.

das flax hotels managed by gambino hotels:

In Dietmannsried bei Kempten hat Ende 2020 das erste Haus der neuen Bleisure-Marke das flax hotels eröffnet. Eingebettet in die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft des Oberallgäus bringt das flax allgäu Stil, Qualität und Nachhaltigkeit mit einem günstigen Preisgefüge in Einklang. Gleichermaßen innovativ wie bodenständig, ist es eng mit der Region verbunden und mit seinem schlanken, aber hochwertigen Servicekonzept darauf ausgelegt, Gastronomie und Einzelhandel in der unmittelbaren Umgebung in das Gästeerlebnis mit einzubeziehen. Im Mittelpunkt des Produkts steht die Übernachtung mit kompromisslos hohem Schlafkomfort. Darüber hinaus umfasst das 107 Zimmer starke Economy Hotelkonzept sechs flexible Tagungsräume, Sauna und Fitnessbereich, eine Bar sowie einen modernen Coworking Space und großzügige Gemeinschaftsbereiche. So vereint das flax allgäu Business, Freizeit und Events in einem zwanglosen, naturnahen Ambiente. Mit Zimmerpreisen ab 69 Euro pro Nacht und attraktiven Angeboten für Familien und Outdoorbegeisterte spricht es stilbewusste Reisende im Economy-Segment an.

Pressekontakt Michaela Rosien PR:

Michaela Rosien, Sankt Anna Platz 1a, D-80538 München

mobile +49-173-29 177 92; m.rosien@michaelarosien-pr.de, michaelarosien-pr.de

