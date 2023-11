SmartTOP Verdecksteuerung für Ford Mustang Cabriolet mit MyMode Automatik

Die nachrüstbare SmartTOP Verdecksteuerung des Herstellers Mods4cars für das Ford Mustang Cabriolet ermöglicht das Öffnen und Schließen des Verdecks per One-Touch während der Fahrt. Nun wurde dem Dachmodul eine neue Funktion hinzugefügt.

Las Vegas, Nevada – 31. Oktober 2023

Die SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung für das Ford Mustang Cabriolet der 6. Generation liefert Mustang Besitzern mehr Komfort und schlaue Zusatzfunktionen. Die SmartTOP Module werden nachträglich in das Fahrzeug installiert, um die Bedienbarkeit des Verdecks komfortabler zu gestalten. Die Firma Mods4cars hat ihr Dachmodul nun um eine weitere Funktion ergänzt.

Ab sofort kann ausgewählt werden, ob nach dem Einschalten der Zündung der zuletzt ausgewählte Fahrmodus aktiviert werden soll, automatisch in den Sport+ Modus gewechselt werden soll oder ob sich der MyMode Fahrmodus aktivieren soll. Ab Werk geht diese Einstellung bei jedem Start verloren.

Neben dieser neuen Funktion verfügt das SmartTOP über weitere schlaue Features: Das Modul ermöglicht die Bedienung des Verdecks während der Fahrt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h per One-Touch. Es ist lediglich das Antippen der Verdecktaste erforderlich. Die Verdeckbewegung wird dann automatisch ausgeführt. Zudem ist einstellbar, dass sich das Verdeck nach dem Entriegeln vollautomatisch ohne weiteren Tastendruck öffnet.

Das Starten und Abstellen des Motors unterbricht nicht den laufenden Verdeckvorgang. Alle Funktionen können nach den persönlichen Wünschen programmiert werden. Unter anderem ist stufenweise wählbar, bis zu welcher Geschwindigkeit eine Verdeckbewegung während der Fahrt ausgeführt werden kann.

Dank eines am Modul angebrachten USB-Anschlusses kann die Konfiguration des Moduls einfach über den PC/Mac erfolgen. Zudem ermöglicht der USB-Port das Aufspielen von Softwareupdates und Funktionserweiterungen, die die Firma Mods4cars ihren Kunden kostenfrei zur Verfügung stellt.

Für eine unkomplizierte Installation wird das SmartTOP Modul mit einem Plug-and-Play Kabelsatz ausgeliefert. Der speziell entwickelte T-Kabelsatz verfügt über Stecker in Erstausrüsterqualität und sorgt für eine einfache Verbindung zwischen Fahrzeugelektronik und SmartTOP Modul. Es müssen keine Leitungen durchtrennt werden, weshalb eine rückstandslose Entfernung jederzeit möglich ist.

Seit 2001 stellt die Firma Mods4cars ihre SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerungen her. Von Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen bis Volvo werden alle gängigen Cabrio- und Roadster-Modelle unterstützt.

Die Komfortsteuerung für das Ford Mustang Cabriolet ist für 309,00 Euro zzgl. Steuer erhältlich.

Das Produktvideo ist hier zu finden:

http://youtu.be/jSixbnB86Qw

Weitere Informationen unter:

http://www.mods4cars.com

###

Die Firma Mods4cars wurde im Jahre 2002 aus der Idee heraus geboren, den an sich fast perfekten Porsche Boxster um ein viel gefragtes Detail, die komfortable One-Touch-Verdeckbedienung, zu erweitern. Das resultierende Produkt erlaubt überdies auch die Bedienung während der langsamen Fahrt und ist in Sekundenschnelle installiert, ohne das Fahrzeug dauerhaft zu verändern: Die erste SmartTOP Verdecksteuerung war geboren.

Der Erfolg der ersten Produkte in Deutschland und Europa führte schließlich Ende 2004 dazu, den Firmensitz in die Vereinigten Staaten von Amerika zu verlegen, um von dort den Amerikanischen Kontinent und andere englischsprachige Länder wie England, Australien und Südafrika zu bedienen. Inzwischen ist ein internationales Unternehmen mit Firmensitz in Las Vegas (USA) und Generalvertretung in Berlin (Deutschland) entstanden, das täglich die über den Globus verteilten Vertriebs- und Installationspartner mit innovativen und auf dem Markt einzigartigen Produkten beliefert.

Durch die seit 2002 begonnene Spezialisierung auf die exklusive Entwicklung von Verdeck- und Komfortsteuerungen kann die Firma Mods4cars eine einmalige Kompetenz und Produktqualität gewährleisten. Das oberste Ziel ist es, jedes Produkt in Bezug auf Stabilität, Funktion und intuitive Bedienbarkeit hin zu optimieren. Bei der Entwicklung und Qualitätskontrolle der Steuerungen werden keine Kosten und Mühen gescheut um diesem Ziel und den hohen Erwartungen der Kunden gerecht zu werden.

Der außergewöhnliche Erfolg der Mods4cars Produkte basiert nicht zuletzt auf der intensiven Zusammenarbeit mit den Kunden, die für jedes neue Produkt schon während der Entwicklungsphase beginnt.

Kontakt

Mods4cars LLC

Sven Tornow

E. Flamingo Rd #3100 1350

89119 Las Vegas (NV) – USA

+49-30-868707266



http://www.mods4cars.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.