Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Leiche auf der Deichkrone“ von Jan Olsen im Klarant Verlag

Zum Inhalt von „Die Leiche auf der Deichkrone“:

»Da liegt eine tote Frau auf dem Deich!« Die Greetsieler Kriminalhauptkommissarin Ruth Fasan genießt ihren freien Tag bei einem gemütlichen Frühstück, als es an ihrer Tür klopft und ihr der Fund einer Leiche gemeldet wird. Dass die Tote praktisch direkt vor ihrem Haus abgelegt wurde: Zufall oder Absicht? Will der Täter damit einen Hinweis geben? Oder war es gar nicht der Täter selbst? Zusammen mit ihrem Kollegen Hagen Reese findet Ruth schnell heraus, dass die junge Archäologin Flora Rubens offensichtlich auf brisante Unterlagen zur Sturmflut von 1825 gestoßen war. Musste sie deshalb sterben, war sie ihrem Chef, dem Ausgrabungsleiter Professor Klingbeil, mit ihren Nachforschungen im Weg? Oder war es eine Eifersuchtsgeschichte? Hat ihr Freund, der spurlos verschwunden ist, etwas mit dem Mord zu tun? Erst als eine Eisenwarenhandlung in den Fokus der Ermittlungen gerät, beginnt sich der Nebel zu lichten. Doch gelöst ist der Fall damit noch lange nicht, denn immer noch sind offene Fragen unbeantwortet.

„Die Leiche auf der Deichkrone“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Die Leiche auf der Deichkrone“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0CLRZH5XP sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/die-leiche-auf-der-deichkrone-ostfrieslandkrimi-polizei_42569826-1.

Zum Autor:

Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben.

