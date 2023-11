NoviSign ist Aussteller auf MEDICA Düsseldorf

Vom 13. bis 16. November hat NoviSign Digital Signage einen Stand auf der MEDICA 2023 in Düsseldorf

Die Medica in Düsseldorf ist eine der grössten Medizin – und Healthcare Messen weltweit und öffnet vom 13.07. bis zum 16.07. ihre Tore in Düsseldorf.

NoviSign, Digital Signage Marktführer für professionelle, branchenübergreifende Digital Signage Lösungen ist dort ebenfalls Aussteller mit einem eigenen Stand und präsentiert nicht nur Digital Signage Lösungen für die Gesundheitsbranche sondern auch ein brandneu entwickeltes Aufrufsystem, das bereits in mehreren Kliniken erfolgreich zum Einsatz kommt.

So können Patienten in einem Wartebereich nicht nur ihre Wartenummer vollautomatisiert erhalten sondern die behandelnden Ärzte können die wartenden Patienten zudem aus beliebig vielen Behandlungs- und Visitezimmern individuell aufrufen.

Mit dieser Profilösung für alle beliebigen Wartebereiche bieten Praxen und Kliniken ihren Patienten nicht nur ein sehr komfortables Wartemanagement an sondern sparen darüber hinaus noch wertvolle Ressourcen ein.

Darüber hinaus kann NoviSign mit seinem intuitiven und leistungsfähigen, cloud-basierten CMS selbstverständlich auch für alle anderen Bereiche der Informationsübertragung bis hin zu Gebäudewegweisern hilfreich eingesetzt werden.

Besuchen Sie die Experten von NoviSign auf der MEDICA 2023 in Düsseldorf oder vereinbaren Sie jederzeit gerne einen individuellen Termin.

NoviSign ist Marktführer für professionelle Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999



http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.