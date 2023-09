Jedes Jahr DAS Event – die Heuboden Wies’n im Breisgau, nahe Freiburg

Am 15. September 2023 geht es wieder los, die Heuboden Wies’n, das Oktoberfest in der Nähe von Freiburg. Auftakt ist das Wochenende vom 15.-17. September. Jetzt Karten sichern, und dabei sein.

Umkirch, 14.09.2023 – O’zapft is – so heißt es wieder ab dem 15. September 2023 auf der Heuboden Wies’n

Der Herbst ist gerettet! Das nächste Heuboden Event steht in der Nähe von Freiburg in den Startlöchern. Jetzt darf das Dirndl endlich wieder Wies’nluft schnuppern und die Krachlederne bei Tanz und Musik fleißig mitschunkeln.

Heuboden Wies’n 2023 im Breisgau bei Freiburg

Längst fiebern dem Oktoberfest in der Nähe Freiburgs Stammgäste aus der Region und von weit her entgegen. In diesem Jahr wird am 15. September 2023 o’zapft, und bis zum 2. Oktober 2023 gefeiert, bis der Lack von den Biertischen abgeht. Längst hat sich das Heuboden Event über die Freiburger und Breisgauer Grenzen hinaus etabliert. Zutritt ist nur mit Reservierung möglich, am besten im Heuboden-Shop. Nur noch bis zum 14. September 2023 sind Einzeltickets und VIP-Tisch-Karten für ganze Gruppen bis acht Personen verfügbar.

Begehrter Platz beim Oktoberfest Freiburg für drei launige Herbstwochen sichern

Für Breisgauer und viele »Zugroaste« ist die Heuboden Wies’n längst eine urige Alternative zur größeren Münchner Wies’n. Jahr für Jahr scheint bereits der Duft regionaler Spezialitäten Besucher in Scharen anzuziehen. Im Dirndl und der Krachledernen lässt sich hier wunderbar schunkeln, lachen und mitsingen. Auf der Bühne im großen Festzelt heizen Club DJs, Partybands und Blasmusiker kräftig ein.

Zum Einzelticket gehört neben dem Festzelt-Eintritt auch eine zünftige Maß Bier und ein Warmgericht aus der traditionellen Heuboden-Wies’n-Menükarte. Gruppen bekommen mit dem VIP-Ticket außerdem ein Vesperbrett für acht Personen und sitzen an reservierten Tischen direkt vor der Bühne.

Bunt gemischte Gästegruppen – ein Heuboden Event für jedes Alter

Familien mit Kindern schlemmen schon vor dem Festzelt von den monatelang ersehnten Spezialitäten aus der Region – von süß und leicht bis deftig und gehaltvoll. Dem Klang der Wies’nmusik kann sich niemand entziehen.

Ideal ist das Vorreservieren mit VIP-Tickets zum Beispiel für Vereine, Freundeskreise und Firmengruppen. Hier können Chef und Team einmal fünfe gerade sein lassen, sich zuprosten und zur Musik mitschunkeln. Stammbesucher der Heuboden Wies’n verbinden den Festbesuch nicht selten mit ein paar Übernachtungen, um endlich die Familie bei Spaß und Gaumenfreude wiederzusehen.

Über die Eventexperten der Heuboden Gastronomie

Heuboden Events zählen seit Jahrzehnten zu den Veranstaltungshighlights in der Breisgauer und Freiburger Region. Zu den Club Discos der Veranstalter strömt die Jugend der ganzen Region mit steigendem Interesse. Gut ausgestattete Tagungsräume werden auch von internationalen Unternehmen für hochrangige Seminare und Tagungen genutzt. Mit der gleichen, organisatorischen Motivation wurde das „Oktoberfest Freiburg“ vor Jahren als Münchner Alternative ins Leben gerufen. Inzwischen gehört der Herbst ganz dieser launigen Tradition und könnte bald auch manchen Münchner Wies’ngast aus Neugier und Freude abtrünnig werden lassen.

Sie haben noch keine Tickets für die Heuboden Wies’n? Sichern Sie sich das VIP-Ticket für einen exklusiven Gruppentisch auf dem Heuboden Event oder gleich Einzeltickets, im Heuboden Shop nur noch bis zum 14. September.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

