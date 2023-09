PosBill – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren zur nächsten ExpoSE und ExpoDirekt Messe in Karlsruhe

Vorbereitungen laufen auch Hochtouren. PosBill GmbH bei der expoSE und expoDirekt in Karlsruhe 2023

_Kehlbach, 12. September 2023_ – Die Vorbereitungen für die kommende expoSE und expoDirekt Messe laufen auf Hochtouren. Das Messeduo, welches 2022 mit einer beeindruckenden Leistung aufwartete und sehr gut besucht war, hat auch in diesem Jahr Großes vor. Mehr als 400 Aussteller aus 11 Ländern präsentieren ihre Innovationen und bewährten Produkte und Dienstleistungen auf der 27. ExpoSE – Europas führender Fachmesse für Spargel- und Beerenproduktion und der 12. ExpoDirekt – Deutschlands größter landwirtschaftlicher Direktmarketing-Messe.

Auch dieses Jahr mit dabei ist die Firma PosBill, die seit über 30 Jahren kompetent im Bereich der Abrechnungssysteme agiert. Besonders im Fokus steht ihre innovative Phoenix Kassen-Lösung, welche neben dem herkömmlichen Verkauf nun auch die Direktvermarktung auf Wochenmärkten oder auf dem Feld im Fokus hat. Dank der webbasierten Kasse, die mit einer beeindruckenden Akkuleistung aufwartet und durch eine einfache Bedienung überzeugt, ist sie für viele Direktvermarkter, Wochenmärkte und Hofläden zur ersten Wahl geworden.

Zusätzlich zur modernen Abrechnungstechnologie setzte PosBill auch auf Nachhaltigkeit durch die Implementierung der E-Bon Funktion, bei der Kunden ihren Kassenbeleg oder ihre Rechnung einfach per QR-Code erhalten können. Damit wird nicht nur der Papierverbrauch reduziert, sondern auch Kosten gespart.

Ein weiteres überzeugendes Feature des webbasierten Phoenix Kassensystems ist die Waagenanbindung: Einfachheit, schnelles Abrechnen und effizientes Arbeiten stehen auch hier im Vordergrund.

Das Backoffice von Phoenix bietet eine detaillierte Übersicht über alle Verkaufsstände. Alle Statistiken auf einen Blick, volle Umsatzkontrolle und die Möglichkeit, bei Ausverkäufen frühzeitig reagieren zu können – das alles bietet nur ein Kassensystem.

Die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens schafft zusätzlich ein attraktiveres Einkaufserlebnis für den Kunden und mehr Umsatz für den Vermarkter. PosBill freut sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher und gute Gespräche.

Die Vorfreude auf das Messeduo expoSE & expoDirekt, das am 22. und 23. November 2023 seine Türen wieder in Karlsruhe öffnen wird, ist bereits spürbar. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Innovationen und Entwicklungen PosBill in diesem Jahr für die Fachbesucher bereithält.

Die PosBill GmbH mit Sitz in Kehlbach wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet. Das deutsche Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Lösungen in den Bereichen Kassensoftware und Kassensystemen für Gastronomie und Einzelhandel sowie Hotelsoftware. Die Geschäftsleitung liegt bei Herrn Udo Finkbeiner.

Die ausführliche Unternehmensgeschichte von PosBill ist hier zu finden: https://www.posbill.com/presseinformationen

