Warum sind Betonfertiggaragen eine sichere Investition?

Physischer Besitz, der für Werterhalt steht

Wie lässt sich in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit und kontinuierlich steigender Inflation der Wert von Immobilien halten oder bestenfalls sogar steigern? Markus Hölzl von der ZAPF GmbH erläutert, warum die Investition in eine Garage den Wert eines Hauses durchaus erhöhen kann. Die ZAPF GmbH ist einer der führenden Hersteller für Betonfertiggaragen in Deutschland und kennt die aktuellen Trends und die Marktsituation genau.

Hölzl: Eine Garage ist ein greifbarer Vermögenswert, ein physischer Besitz, der im Wert beständig ist. Die Nachfrage nach Parkraum, sei es für Autos oder zur Lagerung, wird voraussichtlich weiterhin bestehen, unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen.

Welche Auswirkungen hat eine Garage auf den Wert der Gesamtimmobilie?

Hölzl: Eine Garage ist mehr als ein Platz für das Fahrzeug. Sie bietet zusätzlichen Raum für die Lagerung von Fahrrädern, Werkzeugen und anderen Gegenständen. Wir haben sogar Kunden, die beim Hausbau auf einen Keller verzichtet haben und stattdessen lieber eine großzügige Garage mit Anbaumodulen als Alternative nutzen.

Eine moderne Garage steigert die Nützlichkeit des Eigentums und verleiht ihm mehr Attraktivität und damit letztendlich auch mehr Wert.

Können Sie das konkretisieren?

Hölzl: Angenommen Haus samt Grundstück haben aktuell einen geschätzten Wert von etwa 270.000 Euro. Wird die Immobile um eine moderne Garage im Wert von etwa 15.000 Euro ergänzt, könnte der Gesamtwert nicht nur auf 285.000 Euro steigen, sondern sogar auf 300.000 Euro.

Eine Garage kann damit den Wiederverkaufswert der Immobilie erhöhen. Viele potenzielle Käufer legen Wert auf eine sichere Parkmöglichkeit für ihre Fahrzeuge.

Immer öfter interessieren sich auch Investoren für Großprojekte wie Garagenparks, woran liegt das?

Hölzl: Garagenparks sind eine rentable, risikoarme Kapitalanlage und bieten eine intelligente Möglichkeit, freie Flächen gewinnbringend zu nutzen. Während die Preise steigen, behalten Garagen oft ihren Wert bzw. steigen sogar im Wert.

Durch die Vermietung von Garagen kann außerdem eine stabile Einkommensquelle geschaffen werden.

Und die Nachfrage ist auf jeden Fall gegeben: Angesichts der wachsenden Anzahl von Fahrzeugen sind Parkmöglichkeiten insbesondere in den Städten rar.

Lohnt sich das auch bei kleineren Investionssummen?

Hölzl: Ja, Garagen sind nicht nur für Eigenheimbesitzer oder große Kapitalanleger eine sinnvolle Investition. Die Erwerbskosten lassen sich über die Anzahl der Garagen genau steuern – und die muss nicht einmal sehr groß sein. Auch Normalverdiener können so investieren.

Die reinen Baukosten sind bei Betonfertiggaragen um ein Vielfaches geringer als bei Wohnungen oder Häusern, sodass sich die Investitionskosten oftmals schon nach wenigen Jahren amortisieren.

Im Gegensatz zur Vermietung einer Immobilie hat die Vermietung von Garagen einige Vorteile. Nebenkosten fallen nur in einem überschaubaren Maß an und auch die Instandhaltungskosten der Garagen sind gering. Die Mietabrechnung ist im Vergleich zur Abrechnung von Häusern oder Wohnungen ebenfalls viel einfacher.

Unternehmensprofil

Mit mittlerweile mehr als 450.000 produzierten und montierten Garagen ist die ZAPF GmbH mit Sitz im Oberfränkischen Bayreuth der Experte in Sachen Betonfertiggaragen in Deutschland und Europa. 1904 als Baugeschäft gegründet, weist das Unternehmen bei der Fertigung von Garagen aus Beton bereits über 50 Jahre Erfahrung auf und hat sich mittlerweile ganz auf diesen Bereich spezialisiert. ZAPF produziert an vier Standorten in Deutschland: in Weidenberg und Baar-Ebenhausen in Bayern, in Neuenburg am Rhein in Baden-Württemberg sowie in Dülmen in Nordrhein-Westfalen. Das Liefergebiet des Traditionsunternehmens erstreckt sich über Süd-, Mittel- und Westdeutschland sowie Teile Frankreichs, Österreich und der Schweiz.

Mehr über ZAPF erfahren Sie unter www.zapf-garagen.de

