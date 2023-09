Neues OCP Experience Center eröffnet in Berlin

ScaleUp Technologies hat das OCP Experience Center Berlin-Mahlsdorf eröffnet, ein globales Zentrum für Open Compute Hardware und Speicherlösungen.

ScaleUp Technologies freut sich, die offizielle Eröffnung des OCP Experience Centers in Berlin-Mahlsdorf bekannt zu geben. Das OCP Experience Center Berlin-Mahlsdorf ist ein Ort, der sowohl für Technologie-Enthusiasten als auch für Branchenexperten von großem Interesse sein wird. Das OCP Experience Center ist ein wegweisendes Zentrum für die Präsentation, das Testen und den Austausch über führende Technologien im Bereich Open Compute Hardware und Speicherlösungen. Durch Anlaufstellen wie das ScaleUp Experience Center wird die Einführung von effizienteren und nachhaltigeren Rechenzentrumstechnologien weltweit gefördert.

Das Experience Center ist das 16. OCP Experience Center weltweit und das dritte in Deutschland (Eine Übersicht zu allen OCP Experience Centern finden Sie im OCP Marketplace). Das OCP Experience Center wird auch Schulungen, Workshops und Veranstaltungen anbieten, um das Bewusstsein für Open-Source-Technologien und deren Vorteile in der Branche zu stärken. ScaleUp Technologies setzt damit sein verstärktes Engagement für Innovation, Transparenz und Nachhaltigkeit in der IT-Branche in Deutschland fort.

„Mit der Eröffnung des neuen OCP Experience Centers in Berlin baut das Team von ScaleUp Technologies sein Engagement für die Community weiter aus. Potenziellen Endanwendern die Möglichkeit zu geben, Cloud Services und Workloads auf OCP-zertifizierter Hardware in einer regionalen Cloud zu testen, ist ein perfektes Beispiel dafür, warum das OCP Experience Center Programm entwickelt wurde. Ihr Fokus auf Transparenz und Nachhaltigkeit passt gut zu den Leitlinien von OCP und ich erwarte in Zukunft weitere großartige innovative Lösungen vom ScaleUp Team. Glückwunsch an das gesamte Team für diese willkommene Ergänzung des OCP-Ökosystems in EMEA,“ gratuliert Steve Helvie, VP of Emerging Markets bei OCP.

Highlights des OCP Experience Centers:

Zukunftsweisende Technologien:

Das OCP Experience Center präsentiert und erklärt die neuesten Technologien und Entwicklungen im Bereich Open Compute Hardware und Speicherlösungen.

Live-Demonstrationen & Test-Umgebungen:

Besucher*innen können die neuesten Open Compute Hardware-Produkte und Speicherlösungen im aktiven Betrieb erleben und testen.

Experten Workshops:

Im Center finden regelmäßig Expertenvorträge und Workshops zu Themen wie Rechenzentrumseffizienz, Nachhaltigkeit und Innovation in der Technologiebranche statt.

Networking-Plattform:

Das Experience Center bietet eine Plattform für den Wissensaustausch und das Networking zwischen führenden Technologieanbietern, Open-Tech-Enthusiasten und Wissenschaftlern, die transparente Standards und die Effizienz von Rechenzentren und IT-Infrastruktur vorantreiben wollen.

Eröffnung und Kontakt

Das OCP Experience Center Berlin-Mahlsdorf wurde am 5. September offiziell eröffnet. Es befindet sich im ScaleUp Rechenzentrum in der Florastraße 133, 12623 Berlin. Für weitere Informationen und Besucheranfragen wenden Sie sich bitte an ocp@scaleuptech.com.

ScaleUp lädt alle an offener Technologie Interessierten herzlich ein, das OCP Experience Center in Berlin-Mahlsdorf zu besuchen und sich von den leistungsfähigen Standards offener Technologie inspirieren zu lassen.

Über das Open Compute Project (OCP)

Die OCP Foundation ist eine weltweite Gemeinschaft von Unternehmen und Organisationen, die sich der Entwicklung und Verbreitung von Open-Source-Hardware- und Software-Systemen verschrieben haben. Mit mehr als 250 Mitgliedern aus verschiedenen Branchen und Regionen verfolgt OCP das Ziel, die Effizienz und Nachhaltigkeit von Rechenzentren zu verbessern und den Einsatz von Open-Source-Technologien zu fördern.

ScaleUp gab im Februar seine Mitgliedschaft bei der Open Compute Project Foundation und die Planung des Experience Center in Berlin bekannt.

ScaleUp Technologies ist ein Managed Hosting Provider und einer der führenden Anbieter für hochverfügbare Multi-Cloud, Kubernetes sowie Managed Hosting Lösungen im Bereich Open Infrastructure. Zudem bietet ScaleUp an jetzt sieben Rechenzentrum-Standorten Colocation an. Der Kundenfokus liegt dabei auf Systemhäuser und Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand.

ScaleUp selbst und auch die ScaleUp Rechenzentren sind nach ISO/IEC 27001-Norm zertifiziert. Alle sieben Rechenzentrum-Standorte “ in den Städten Hamburg, Berlin & Düsseldorf “ sind miteinander vernetzt und ermöglichen bei Bedarf einen standortverteilten Serverbetrieb.

Seit Anfang 2021 setzt ScaleUp verstärkt auf Open Compute (OCP) und Rack Scale Hardware für die eigene Cloud-Infrastruktur. Seit 2023 ist ScaleUp auch Vertriebspartner für OCP-Hardware, Netzwerk- und Speicherlösungen.

