Sunwave organisiert Genuss-Schiffreise für Singles auf der Adria

Alleinreisende verlängern ihren Sommer mit einer Single-Schiffreise von Sunwave. Deren Fokus liegt auf Entdecken und Genuss: Entlang der Küste Dalmatiens lauern urige Tavernen vor der blauen Adria.

Der Singlereisen-Veranstalter Sunwave bietet Alleinreisenden die Möglichkeit, die letzten Züge des Sommers noch einmal vollends auszukosten und dabei neue Erfahrungen zu sammeln. Auf einer Schiffreise entlang der Küste Dalmatiens schließen Singles vor einer paradiesischen Kulisse neue Bekanntschaften, entspannen unter dem Sonnensegel des Zweimast-Motorseglers MS Nikola und schwimmen in der Adria – und das noch bis Oktober! Ein Hauptaugenmerk der Reise liegt dabei auf dem Entdecken der kulturellen wie kulinarischen Vielfalt Kroatiens – sei es nun an Bord des Schiffs durch den Küchenchef oder bei Restaurantbesuchen und Weinwanderungen auf dem Festland. Auf Verkupplungsspiele wird dabei gänzlich verzichtet – primär ermöglicht Sunwave Singles, eine gute Zeit miteinander zu verbringen und sich so in ungezwungener Atmosphäre besser kennenzulernen.

Willkommen auf der MS Nikola

Während der siebentägigen Schiffreise nächtigen die Singles auf dem Zweimast-Motorsegler MS Nikola. Dieser imponiert durch sein traditionell-maritimes Design und verfügt über 17 vollklimatisierte Kabinen samt eigenem Bad mit Dusche. Ein Salon, eine Lounge und eine Bar laden zu entspannten Nachmittagen und geselligen Abenden ein, während auf dem Sonnendeck für die richtige Bräune gesorgt wird – auch im September und Oktober, wo noch immer Durchschnittstemperaturen von 20° bis 22° C herrschen. Je nach gewählter Reise führt die Route entweder von Nord nach Süd oder Süd nach Nord. Dabei macht das „schwimmende Hotel“ Station an den wichtigsten Knotenpunkten der kroatischen Küste. Ein Besuch des antiken Diokletianpalastes in Split, der dem gleichnamigen römischen Kaiser vor rund 1700 Jahren als Alterssitz diente, steht ebenso auf dem Programm wie die Besichtigung der historischen Altstadt von Zadar. Dazwischen warten idyllische Städtchen entlang der Küste auf ihre Erkundung. In und um die Ortschaften herum sind noch heute die Einflüsse der Griechen, Römer und Venezianer erkennbar.

Auf Weinreise durch Kroatien

Die Kulinarik spielt auf der Sunwave-Schiffreise eine ganz besondere Rolle: Überall wird den Reiseteilnehmern demonstriert, wie ­Kroatien „schmeckt“. Köstliche Salate, die mit erstklassigem Olivenöl aus Dalmatien angerichtet werden, frischer Fisch vom Grill, würziger Käse und zarter Schinken sind nur einige der Delikatessen, die hier für Gaumenfreuden sorgen. Ein besonderes kulinarisches Highlight des Urlaubs ist eine organisierte Weinreise: Die Region verfügt über viele urige Tavernen, die hausgemachte Tropfen in gemütlichem Ambiente anbieten. Diese gastronomischen Abenteuer, gepaart mit der vielseitigen Landschaft, die von imposanten Gebirgszügen bis hin zu riesigen Pinienwäldern und natürlich dem ständigen Blick auf die Adria reicht, macht die Tour einzigartig. Da ein Großteil der Reise aus Überfahrten der MS Nikola auf dem Meer besteht, bietet sich ­darüber hinaus natürlich auch der ein oder andere Halt in einer malerischen Bucht an. Dort wird dann im azurfarbenen Wasser der Adria geschwommen und geschnorchelt – das perfekte Programm, um den diesjährigen Sommer etwas später als alle anderen ausklingen zu lassen. Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten finden sich unter www.sunwave.de.

