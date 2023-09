Claranet optimiert Unternehmensstruktur nach Akquisitionen

Verschmelzung der KHETO Consulting GmbH auf die AddOn AG und Überführung in die Claranet Addon GmbH stärkt Positionierung als führender Technology Service Provider

Frankfurt am Main, 13.09.2023: Der Technology Service Provider Claranet hat im Juli 2021 die Übernahme des SAP-Beratungshauses KHETO Consulting GmbH und im September 2022 die Akquise der AddOn AG bekanntgegeben.

Am 16. August 2023 wurde die KHETO Consulting GmbH auf die AddOn AG verschmolzen, ein Rechtsformwechsel zur GmbH vorgenommen und der Unternehmensname in Claranet Addon GmbH geändert. Als neuer Geschäftsführer der Claranet Addon GmbH wurde Sebastian Vögel bestellt, der das Unternehmen gemeinsam mit Philipp Schlenkermann als Prokurist leitet. Die Umstrukturierung hat keinen Einfluss auf Rechtsbeziehungen gegenüber Dritten wie Vertragspartnern, Arbeitnehmern oder öffentlichen Stellen.

Die Claranet Addon GmbH bündelt drei Kompetenzschwerpunkte, die sowohl die eigenen als auch die Kunden der Claranet DACH Gruppe bei ihrer Weiterentwicklung unterstützen. Im SAP-Bereich stehen Kunden eine Vielzahl von Services zur Verfügung, darunter Managed SAP Basis Services, SAP on Cloud und SAP Business Intelligence Services. Sie ermöglichen Unternehmen, ihre SAP-Infrastrukturen effizient zu managen und optimal in die Cloud zu migrieren, um so ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Das Kompetenzcenter Workplace und Collaboration bietet umfassende Unterstützung bei der Modernisierung von IT-Umgebungen. Angebote wie Microsoft 365, Upgrade Management oder Managed Services helfen Kunden dabei, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und ihre Produktivität zu steigern.

Den dritten Schwerpunkt bildet das Trainingscenter für SAP, Microsoft und Cloud. Hier erhalten Unternehmen und Beschäftigte gezielte Schulungen, um ihre Kompetenzen zu erweitern und optimal auf die Anforderungen eines sich stetig wandelnden Marktes zu reagieren.

„Die Umstrukturierung und die Änderung der Rechtsform sind Ausdruck unseres Bestrebens, die Kompetenzen beider Unternehmen weiter zu bündeln, um Kunden bei ihrem Weg der IT-Modernisierung noch effektiver zu begleiten“, sagt Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland. „Die vielseitigen neuen Services bieten eine wertvolle Unterstützung von Transformationsprojekten in den Bereichen SAP, Workplace und Collaboration sowie Cloud – von der strategischen Ausrichtung bis zur Implementierung und umfassenden Weiterbetreuung durch Managed Services.“

Claranet ist ein globaler Technology Service Provider mit Kompetenzen in den Bereichen Cloud, Cyber Security, Data und Applications wie SAP und Workplace Services. Wir begleiten Unternehmen bei der Modernisierung, weil wir groß genug sind, um sie umfassend zu unterstützen, und klein genug, um sie individuell und persönlich zu betreuen, weil wir flexible, skalierbare Technologielösungen anbieten und weil wir genau dort sind, wo unsere Kunden uns brauchen, in ihrer Region, in ihrem Tempo.

1996 gegründet, hat sich Claranet von einem Internet Service Provider (ISP) der ersten Stunde zu einem globalen Managed Technology Service Provider mit einem Jahresumsatz von 600 Millionen Euro, mehr als 10.000 Geschäftskunden und rund 3.300 Beschäftigten entwickelt.

Unser Ziel war es schon immer, das Potenzial der digitalen Welt zu erschließen, damit Unternehmen weltweit auf sichere Weise innovativ sein und wachsen können. Dies ist uns gelungen, indem wir die talentiertesten Menschen und leistungsfähigsten Technologien zusammengebracht haben, um gemeinsam etwas wirklich Großes aufzubauen. Dieser einzigartige Geist der Zusammenarbeit ist das Produkt zahlreicher Übernahmen und unseres eigenen organischen Wachstums in Europa, Brasilien, Asien und den USA.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

Firmenkontakt

Claranet GmbH

Patric Walldorf

Hanauer Landstr. 196

60314 Frankfurt

+49 (0)69 40 80 18 116



https://www.claranet.de

