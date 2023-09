revolt Schaltbare 6-fach-Outdoor-Steckdosenleiste, IP44

Per Knopfdruck alle Elektro-Geräte vom Stromnetz trennen

6 Steckdosen für Garten- und Außen-Elektrogeräte: An die schaltbare Outdoor-Steckdosenleiste von revolt

schließt man Elektro-Werkzeuge, Baustellen-Strahler, Elektrogrill, Lichterkette u.v.m. an.

Auf Knopfdruck alles an oder aus: einfach per Druck auf den beleuchteten Ein/Aus-Schalter. So dreht man

Stand-by-Verschwendern im Nu den Saft ab. Und geht sicher, dass alles auch wirklich aus ist!

Für harte Einsätze gerüstet: Dank selbstschließender Klappdeckel und Gummidichtungen bleiben Staub und

Feuchtigkeit draußen. Das ist perfekt für die Baustelle, in der Hobby-Werkstatt oder für die nächste

Grillparty im Garten.

Trotzt jedem Wetter: Auch ein kräftiger Regenschauer kann die Steckdosenleiste nichts anhaben. Der

robuste Kunststoff ist witterungsbeständig, rostet nicht und leitet keinen Strom.

– Robuste 6-fach-Steckdosenleiste mit Netzschalter

– Ideal für Außenbereich, Baustelle, Terrasse, Garten, Keller, Werkstatt u.v.m.

– Optimal geschützt dank selbstschließender Klappdeckel und Gummidichtungen

– Beleuchteter Ein/Aus-Schalter mit Gummi-Abdeckung

– Steckdosenanordnung im 45°-Winkel: besonders praktisch für Winkelstecker und Netzteile

– Witterungsbeständiges Gehäuse aus Kunststoff

– 4 Öffnungen zum Festschrauben der Steckdosenleiste an z.B. Wand oder Werkbank

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Maximale Last: 3.680 Watt / 16 A

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 46 x 11 x 5,5 cm, Gewicht: 692 g

– Steckdosenleiste inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107405614

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3315-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3315-1430.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set schaltbare 6-fach-Steckdosenleiste, bis 3.680 Watt, IP44

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3316-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3316-1430.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/RHnRo9j733KNn7e

