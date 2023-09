Felix Klinkhart: Dein Experte für persönliche Transformation durch Hypnose

Hypnosetherapeut aus Leipzig

Felix Klinkhart – Hypnose in Leipzig

In einer sich ständig verändernden Welt suchen viele Menschen nach innerem Frieden und Gleichgewicht. Als erfahrener Experte für Veränderungsarbeit mit Hypnose kann ich Dir ermöglichen, den Pfad ins Unterbewusstsein zu gehen und dort zu tun, was Dir emotionale Freiheit ermöglicht.

Die Geschichte hinter Felix Klinkhart – Hypnose als Weg zur Transformation

Hypnose hat mir persönlich in meinem Leben so viel Freude und Heilung gebracht. Dank meiner eigenen Erfahrungen bin ich in der Lage, tiefgreifende Veränderungen zu ermöglichen.

Durch meine Ausbildung in Sozialer Arbeit erlernte ich transformative Gesprächsführungstechniken. Doch ich erkannte, dass viele Menschen unter tieferem emotionalem Schmerz litten. In meinem eigenen Leben stieß ich ebenfalls auf Barrieren – und Hypnose war für mich mein persönlicher Durchbruch.

Spezialisierte Dienstleistungen

Ich spezialisiere mich auf ursachenorientierte Hypnose. Das bedeutet, ich arbeite an der Wurzel von Themen, nicht an der Oberfläche. So lösen wir emotionale Blockaden und ermöglichen tiefgreifende Veränderungen in vergleichsweise kurzer Zeit.

Was meine Klientinnen und Klienten sagen:

Viele meiner Klientinnen und Klienten berichten öffentlich z.B. über Google Rezensionen von ihren Erfahrungen:

„Die Hypnosebegleitung mit Felix war sehr hilfreich. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Mein Thema war die Bindungsangst. Ich bin entspannter und schöpfe von den gewonnenen Erfahrungen aus der Hypnose.“

„Ich hatte das Vergnügen, über drei Monate den außergewöhnlichen Service von Felix Klinkhart in Anspruch zu nehmen. Seine auflösende Hypnose half mir, meine Ziele zu erreichen und Blockaden zu überwinden. Felix ist professionell, einfühlsam und schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre. Seine Sitzungen haben meine emotionale und mentale Klarheit verbessert. Ich empfehle Felix Klinkhart wärmstens

„Die Zusammenarbeit mit Felix hat mich aus Ängsten und Glaubenssätzen befreit und ermöglicht mir eine neue Lebensfreude.“

Kontaktoptionen

Viel mehr über mich erfährst Du auf meiner Website www.hypnose-felixklinkhart.de oder meinen Social Media Kanälen, z.B. auf YouTube und Instagram.

https://www.youtube.com/channel/UCGNK26thDy9SSzeOR63fNAg

https://www.instagram.com/felix_klinkhart/

Auf meiner Website findest Du die Möglichkeit, dir einen Termin für ein kostenfreies und unverbindliches Beratungsgespräch zu reservieren.

Ich möchte Dir Mut machen, Dich Deinen Themen mit der Arbeit mit dem Unterbewusstsein zu widmen – Hypnose kann so vieles bewegen!

