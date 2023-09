Neuer Online-Shop für hochwertige Hautpflegeprodukte bringt professionelle Lösungen in den Alltag

Entdecken Sie exklusive Hautpflege: Bowl of Beauty bietet professionelle Lösungen für alle Hauttypen an.

Hannover, 12.09.2023 – Der Online-Shop „Bowl of Beauty“ stellt sich als innovativer Anlaufpunkt für anspruchsvolle Hautpflege vor. Mit einer einzigartigen Auswahl an Produkten, die im klassischen Einzelhandel selten erhältlich sind, möchte das Unternehmen von Influencerin Tatev Hanesyan hochwertige Hautpflege für jeden zugänglich machen.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Qualität der Produkte. Alle Hautpflegeprodukte werden dermatologisch getestet und sind vegan bzw. frei von Tierversuchen entwickelt. Dieser ethische Ansatz spiegelt die Überzeugung des Unternehmens wider, dass Hautpflege nicht auf Kosten von Tieren gehen sollte.

Darüber hinaus bietet Bowl of Beauty Pflegesets, auch bekannt als Beauty Bowls, für spezifische Hautprobleme an. Diese Sets können auch individuell zusammengestellt werden, um den Bedürfnissen jedes einzelnen Kunden gerecht zu werden. Nach einer kostenlosen Hautberatung stehen die Experten des Online-Shops bereit, um individuelle Beauty Bowls zusammenzustellen und somit eine maßgeschneiderte Lösung für jedes Hautproblem zu bieten.

Transparenz steht bei Bowl of Beauty im Fokus. Das Unternehmen setzt alles daran, seine Kunden so gut wie möglich aufzuklären und ihnen fundierte Informationen über die Produkte zur Verfügung zu stellen. Dabei werden die Schlüsselwirkstoffe und ihre jeweiligen Wirkungen erklärt. Zudem wird darauf hingewiesen, welcher Hauttyp und welches Hautproblem von den Produkten am besten behandelt werden können. Das Ziel ist es, den Kunden dabei zu unterstützen, effizienter die passende Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.

„Bowl of Beauty möchte professionelle Hautpflege für alle zugänglich machen und auf ein neues Level bringen“, erklärt Tatev Hanesyan, Gründerin des Online-Shops. „Unser Sortiment umfasst Lösungen von A wie Akne bis X wie Xerodermie. Jeder Kunde verdient es, Produkte von höchster Qualität zu nutzen, die speziell für seine Bedürfnisse entwickelt wurden. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Hautpflege-Routine zu optimieren und ein gesundes, strahlendes Hautbild zu erreichen.“

Für weitere Informationen und um das Sortiment von Bowl of Beauty zu entdecken, besuchen Sie bitte die Website bowlofbeauty.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bowl of Beauty von Tatev Hanesyan

Frau Tatev Hanesyan

Löwenstraße 11

30175 Hannover

Deutschland

fon ..: 015115787321

web ..: https://bowlofbeauty.de/

email : info@bowlofbeauty.de

Bowl of Beauty von Tatev Hanesyan (Influencerin) ist ein in Deutschland ansässiger Online-Shop für hochwertige Hautpflegeprodukte. Das Unternehmen bietet eine sorgfältig ausgewählte Palette an dermatologisch getesteten und veganen Produkten an, die aufgrund ihrer Seltenheit nicht im herkömmlichen Einzelhandel erhältlich sind. Durch individuelle Beauty Bowls und eine umfassende Beratung möchte [Name des Online-Shops] seinen Kunden helfen, ihre perfekte Hautpflege-Routine zu finden.

Pressekontakt:

Tatev Hanesyan

Frau Tatev Hanesyan

Löwenstraße 11

30175 Hannover

fon ..: 015115787321

email : info@bowlofbeauty.de