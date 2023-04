Ab zu den Niagarafällen: Sunwave nimmt neue Single-Rundreise durch Ostkanada auf

Der Singlereisen-Veranstalter Sunwave stockt sein Fernreise-Portfolio mit einer Tour durch Kanada auf. Alleinurlauber erwartet ein Mix aus tosendem Nachtleben und faszinierenden Natur-Erlebnissen.

Echte Abenteuer in der Natur sind mit dem berauschenden Nachtleben in Großstädten hierzulande schwer in Einklang zu bringen. Ganz anders verhält sich das im Osten Kanadas: Während in Metropolen wie Toronto nachts „die Post abgeht“, findet man wenige Kilometer entfernt idyllische Nationalparks, in denen sich in weitestgehend unberührter Natur Elche und Bären tummeln. Der Singlereisen-Veranstalter Sunwave aus Hamburg organisiert im September dieses Jahres erstmals eine Rundreise, die ebendiese Elemente miteinander verbindet und Singles eine spannende neue Welt eröffnet. Mit Ost-Kanada hat der Veranstalter dabei nicht ohne Grund ein Fernreiseziel neu in sein Programm aufgenommen: „Bei Singles und Alleinreisenden erfreuen sich Fernreisen in diesem Jahr einer besonders großen Beliebtheit“, erklärt Sunwave-Geschäftsführer Ralph Benecke die Entscheidung.

Im Reisebus zu den Niagara-Fällen

Die Tour verläuft durch Toronto, Midland, Ottawa, Montreal und Kingston. Unterwegs sind die Teilnehmer im eigenen Reisebus, der sie auf kurzen Tagesetappen von A nach B befördert. Auf diese Weise bleibt genügend Zeit, um einerseits alle wichtigen Sightseeing-Highlights der Region abzudecken, andererseits aber auch, um sich besser kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Nervige Verkupplungsspiele gibt es allerdings zu keinem Zeitpunkt: Getreu dem Sunwave-Motto „Alles kann, nichts muss“ geht es primär darum, eine gute Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen. Das kann, muss aber am Ende nicht in einer Beziehung enden. Was aber auf jeden Fall gelingt, ist das Schaffen einmaliger gemeinsamer Erlebnisse und Erinnerungen – gerade bei Reisezielen wie Kanada. Zu den Höhepunkten, die mit der Gruppe hier bereist werden, zählt ohne Zweifel ein Besuch der Grenze zwischen Ontario und dem US-Bundesstaat New York. Ebenhier stürzen die weltbekannten Niagara-Fälle rund 57 Meter in die Tiefe und führen damit ein beeindruckendes Naturspektakel auf – eine Foto-Session gehört selbstredend zum guten Ton! Auf einer Bootstour erlebt man die reißenden Wasserfälle zudem aus nächster Nähe. Apropos Bootstour: Eine solche steht auch entlang der „1000 Inseln von St. Lawrence“ auf dem Plan. Ihren Namen trägt die Inselkette nicht ohne Grund: Sie besteht aus insgesamt 1864 kleineren Eiländern. Mit noch mehr Natur-Highlights wartet der Algonquin Naturpark auf -da die Reise im September beziehungsweise während des „Indian Summer“ stattfindet, sind dessen Wälder besonders farbenfroh und laden zu Wanderungen und, unter den richtigen Voraussetzungen, auch zu Kanufahrten ein.

Historische Highlights & Tanzen in Toronto

Abseits der vielen Natur-Spektakel sind es auch die Städte Ostkanadas, die einen besonderen Charme mit sich bringen. Während Toronto des Nachts zum Feiern einlädt, kommen Geschichtsinteressierte bei einem Besuch des historischen Museums in Ottawa sowie der Notre-Dame-Basilika in ­Montreal auf ihre Kosten. Stadtbesichtigungen samt Shopping-Touren runden den vielfältigen Ostkanada-Trip ab. Genächtigt wird in guten, von Sunwave sorgfältig selbst gewählten Mittelklasse-Hotels, deren Doppelzimmer den Reiseteilnehmern auf Wunsch auch zur Alleinnutzung zur Verfügung stehen. Eine deutschsprachige, örtliche Reiseleitung steht der Gruppe außerdem jederzeit für alle offenen Fragen zur Verfügung. Buchbar ist ein Platz auf der im September stattfindenden Rundreise ab 2.199,- EUR pro Person (exklusive Flug) unter www.sunwave.de.

