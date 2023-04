Cognigy baut internationales Managementteam mit vier erfahrenen Führungskräften aus

Mit Verstärkung im Management untermauert der Düsseldorfer KI-Anbieter sein schnelles globales Wachstum, und vereint weiteres Experten Know-how für Contact Center AI.

DÜSSELDORF, 03.04.2023 – Cognigy, Marktführer im Bereich Conversational AI, verdoppelte 2022 seine Mitarbeiterzahl, baute das Geschäft in wichtigen Regionen aus und etablierte neue Standorte und strategische Partnerschaften. Um die hohe Dynamik beizubehalten, hat Cognigy sein internationales Führungsteam mit vier erfahrenen Führungskräften erweitert: Joe Havlik (Vice President für Nordamerika), Alan Ranger (Vice President Marketing), Thomas Roll (Vice President für globale Allianzen und Partnerschaften) und Sami Ammous (Vice President für Vertrieb, APAC).

_“Durch die Verstärkung unseres Führungsteam mit sehr erfahrenen Experten stellen wir sicher, dass wir unsere Dynamik in den Regionen beibehalten und ausbauen können. Die Nachfrage nach unserer Plattform zur Transformation des Kundenservice ist ungebremst._ _Unternehmen und Contact Center nutzen unsere Lösung, um ständig verfügbare, personalisierte und skalierbare Serviceerlebnisse über Sprache und digitale Kanäle in über 100 Sprachen bereitzustellen. Dies steigert die Servicequalität und entlastet gleichzeitig die Contact Center“_, erklärt Sascha Poggemann, Mitgründer und COO von Cognigy. Cognigys Nutzungsdaten belegen die hohe Nachfrage: Heute wickeln Unternehmen 50mal mehr Konversationen automatisiert mit Cognigy.AI ab als noch vor einem Jahr.

Cognigy mit Management-Verstärkung für Nordamerika, APAC, Marketing und das Partnergeschäft

Joe Havlik, Vice President für Nordamerika: Der erfahrene Technologiemanager wird insbesondere den Ausbau des nordamerikanischen Pre-Sales-, Sales- und Post-Sales-Teams vorantreiben. Joe Havlik hat über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unified Communications as a Service (UCaaS), Contact Center as a Service (CCaaS) und Conversational AI und arbeitete in führenden Positionen für Telco-/Tech-Unternehmen wie Nokia (Alcatel-Lucent), Alvaria und RingCentral.

Alan Ranger kommt vom Technologieunternehmen LivePerson zu Cognigy, wo er die letzten sechs Jahre als VP Global Market Development die internationale Geschäftsentwicklung vorangetrieben hat. Als Vice President of Marketing wird er die globale Marketingstrategie leiten und gemeinsam mit dem internationalen Marketingteam in allen Regionen umsetzen.

Thomas Roll ist ein Customer Service- und KI-Spezialist mit 25+ Jahren Managementerfahrung bei LivePerson, Retresco, British Telecom und COLT Telecom. In seiner Rolle als Vice President für globale Allianzen und Partnerschaften trägt er maßgeblich zum Wachstum des globalen Partnergeschäfts von Cognigy bei.

Mit Sami Ammous gewinnt Cognigy einen erfahrenen Manager, der sich bestens mit Contact Centern, Cloud Technologien und dem Geschäft in der APAC-Region auskennt. Er war zuvor Vice President APAC/Japan beim Contact Center-Anbieter Avaya. Als Vice President of Sales APAC von Cognigy wird er sich auf den Vertrieb und den Ausbau der Präsenz von Cognigy in der APAC-Region konzentrieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bond PR-Agenten

Herr Marcus Bond

Müritzstr. 16

10318 Berlin

Deutschland

fon ..: 01776252663

web ..: https://www.cognigy.com

email : kontakt@bond-pr.de

Cognigy, Marktführer im Bereich Conversational AI, unterstützt Contact Center von Unternehmen KI-basiert dabei, Kundenerwartungen zu übertreffen, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu verbessern und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Die mit generativer KI erweiterte Low-Code Conversational AI-Plattform Cognigy.AI ermöglicht Kundenservice der nächsten Generation, mit den Lösungen Conversational IVR, Smart Self-Service und Agent + Assist. Über 1.000 Marken weltweit nutzen Cognigy, um personalisierte Service Experiences über Sprache und Chat auf jedem Kanal und in über 100 Sprachen bereitzustellen. Zu den Kunden des Düsseldorfer KI-Anbieters gehören Mercedes-Benz, Lufthansa Group, E.ON, Bosch, Henkel, Toyota uvm. Weitere Informationen: cognigy.com

Pressekontakt:

Bond PR-Agenten

Herr Marcus Bond

Müritzstr. 16

10318 Berlin

fon ..: 01776252663

email : kontakt@bond-pr.de