Private Wohnmobile & Wohnwagen vermieten & mieten – nun mit AlpacaCamping möglich

Der Camping-Boom in Deutschland hält weiterhin an. Alleine im August 2022 fanden 9,3 Millionen Campingübernachtungen in Deutschland statt (Quelle: Statistisches Bundesamt). Erkennbar ist, dass das Abenteuer in der Natur zum allseits beliebten Hobby geworden ist. Doch über die ganze Saison hinweg zu verreisen, ist nicht für jeden möglich. Diese Situation bietet Chancen, denn auf der einen Seite kann nicht jedes Fahrzeug durchgehend vom Besitzer genutzt werden, auf der anderen Seite beweist der Trend, dass es unzählige motivierte Camper gibt, die oft kein eigenes Fahrzeug besitzen.

So initiiert die Buchungsplattform AlpacaCamping nun ein neues Vermietportal für Campingfahrzeuge, welche das Anbieten und Vermitteln sicher und zu besonders günstigen Konditionen ermöglicht. Frei nach dem Motto „Von Campern, für Camper!“. Zum Start des Vermietportals sind bereits über 700 Campingfahrzeuge in ganz Deutschland verfügbar.

Die Anschaffungskosten für Wohnmobile und Wohnwagen variieren je nach Modell und Hersteller. Hier liegt die Preisspanne weit auseinander, zwischen 10.000 Euro für Gebrauchtwagen bis hin zu luxuriösen 150.000 Euro Modellen ist alles möglich. Weiterhin fallen fixe Kosten für die Versicherung, Steuern, Wartungen und Reparaturen sowie den Treibstoff an. Camping ist kein günstiges Hobby.

Hiermit hat sich AlpacaCamping, Buchungsplattform für über 3.500 Stellplätze im Grünen, auseinandergesetzt. Es entstand das neue AlpacaRent Portal. Hier finden Privatpersonen eine einfache Lösung, um die genannten Kosten zu neutralisieren und gleichzeitig Standschäden vorzubeugen, indem sie das eigene Reisemobil vermieten.

„Wir bringen private Fahrzeugbesitzer mit zuverlässigen Campern zusammen, die kein eigenes Reisemobil besitzen. Zeitgleich sorgen wir dafür, dass kein Reisemobil mehr in der Garage parken muss. So können auch die Nebensaison und urlaubsfreie Tage sinnvoll genutzt werden. Hierbei haben wir vor allem den finanziellen Vorteil beider Parteien im Kopf: Besitzer möchten die Anschaffungs- und Fixkosten zurück erwirtschaften, während Mieter keine großen Summen in ein eigenes Fahrzeug investieren oder erst einmal nur schnuppern möchten“, erklärt Dominik Quambusch, einer der vier Gründer von AlpacaCamping.

Wohnmobil und Wohnwagen vermieten mit AlpacaCamping

Durch das neue Vermiet-Protal bei www.alpacacamping.de können private Fahrzeugbesitzer stattliche Summen von bis zu 4.000 Euro monatlich verdienen. Hierbei agiert der Plattformbetreiber lediglich als Vermittlung zwischen den Campern und sorgt für eine reibungslose Abwicklung und Buchung.

Innerhalb von 5 Minuten ist das Fahrzeug online. Vermieter müssen nur eine kurze Beschreibung und Bilder des Campingfahrzeugs einstellen. Der Interessent stellt eine Buchungsanfrage, woraufhin der Vermieter auswählen kann, wem er das Fahrzeug überlassen möchte.

Was ist anders als bei anderen Buchungsplattformen dieser Art?

Für die Dienste von Buchungsplattformen im Allgemeinen fallen Servicegebühren für den Betreiber an. So auch bei bekannten Hotel-, Stellplatz- und Vermiet-Plattformen für Fahrzeuge.

AlpacaCamping ist komplett kostenlos und ohne Vertragslaufzeiten nutzbar. Im Vergleich zu anderen Unternehmen erhält sowohl der Anbieter als auch diejenigen, die das Wohnmobil mieten, die fairsten Konditionen. Nur 10% Servicegebühr fallen als Vermittlungsprovision an und das nur bei erfolgreich durchgeführter Vermietung.

In Kooperation mit der Allianz ermöglicht AlpacaCamping das sorgenfreie Vermieten der Campingfahrzeuge, Vollkasko- und Kfz-Haftpflichtversicherung sind abgedeckt, zusätzlich besteht europaweiter Pannenschutz. Der Reisende profitiert also von besonders viel Sicherheit im gemieteten Wohnmobil oder Wohnwagen und erfreut sich an besonderen Fahrzeugen, wie beispielsweise Bullis oder selbst ausgebauten Kastenwägen.

Sicher und sorglos vermieten:

Gerade weil das eigene Campingfahrzeug zu den persönlichen Wertgegenständen gehört, kommen oft Zweifel auf. Diese kann Dominik Quambusch ausräumen:

„Zum einen möchten viele Besitzer ihr geliebtes Camper-Schätzchen nicht in fremde Hände geben, zum anderen können sich einige nur schwer damit anfreunden, andere Menschen in ihrem Bett schlafen zu lassen.“ Folgende Argumente für eine sichere und sorglose Vermietung nennt Dominik Quambusch: „Für alles gibt es eine Lösung, so können z.B. ab 60 Euro eigens „Gästematratzen“ angeschafft werden, die für die Vermietung in das Fahrzeug gelegt werden oder man fängt erstmal mit einem wasserdichten Matratzenschoner für 10 EUR an. Eine geringe Investition, wie ich finde, wenn man vergleicht, welch hohe Summen schon bei einer einzigen Vermietung gegenüberstehen – bis zu 1.000 Euro sind hier möglich. Alle weiteren Zweifel werden durch eine super Vollkasko-Versicherung von unserem renommierten Partner, der Allianz Versicherung & die stetige Unterstützung durch den Alpaca-Kundenservice, ausgeräumt.“

Campingurlaub als Komplett-Paket

Der Wunsch nach einem reibungslosen Urlaub, ohne großen Planungsaufwand, ist bei vielen Touristen besonders präsent. So auch bei einigen Campingtouristen. Nun sind Campingreisen als Komplett-Paket möglich. Durch AlpacaCamping können ab sofort sowohl Fahrzeuge als auch Stellplätze abseits der Massen zuverlässig online gebucht werden. Die Kunden erhalten einen exklusiven Kundensupport und unvergessliche Campingerlebnisse. Das Schöne daran: Das Konzept von AlpacaCamping beruht auf der klassischen Win-Win Situation. Die Anbieter legen die Preise individuell fest und generieren zusätzliche Einnahmen. Die Kunden profitieren von Fahrzeugtipps von erfahrenen Campern und vom tollen Campingerlebnis vor Ort, im Grünen. Dabei ist jedes Angebot bei AlpacaCamping auch separat nutzbar – Wer ein eigenes Fahrzeug besitzt, kann „nur“ verreisen, wer bereits eine Route geplant hat, kann „nur“ mieten.

Link zum neuen Vermietportal:

https://www.alpacacamping.de/wohnmobil-mieten

Link zur Stellplatz-Suche:

https://www.alpacacamping.de/

AlpacaCamping ist ein junges Unternehmen (Gründung März 2021) welches über 3.500 naturnahe Stellplätze bei privaten Anbietern in ganz Europa vermittelt.

Über die Online Buchungsplattform können Wohnmobil- & Wohnwagenstellplätze mit wenigen Klicks sofort gebucht werden. Es gibt keine Buchungsanfrage und keine Mindestbuchungsdauer, das bedeutet maximale Spontanität für den Campinggast. Die Stellplätze sind fern vom Massentourismus, bei Landwirten, Winzern und Privatpersonen – Camping wie es sein soll, auf kleinen Stellplätzen im Grünen, mit wenigen oder keinen Campingnachbarn.

Um ein komplettes Campingerlebnis zu ermöglichen, bietet AlpacaCamping ebenfalls eine gratis Ver- & Entsorgungsstationensuche, die Buchung von Ab- und Unterstellplätzen und seit neuestem das Mieten von Campingfahrzeugen an.

