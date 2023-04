Nach der ITB ist vor der IMEX und dazwischen: Premiere am Ammersee

ILLERHAUS Marketing beim Networking auf großen Messen und eigenen Events

„War das toll, so viele Kollegen und Partner der MICE Branche live in Berlin zu treffen!“, schwärmt Agenturinhaberin Susanne Illerhaus über die vergangene ITB. ILLERHAUS Marketing war am Stand des VDVO vertreten und schon von weitem sichtbar. Dort wo es gelb leuchtete, war meistens einiges los. Und das freut die ILLERHAUS Mädels sehr. So lieben sie es, denn Networking ist ihre Leidenschaft – und gleichzeitig ihr Geschäftsmodell „Besser hätte ich es nicht treffen können!“, meint dazu Doreen Feldmann, Projektmanagerin bei ILLERHAUS Marketing.

Die ITB war für die Netzwerker aus Starnberg schon jetzt sehr erfolgreich. Aktuell dreht sich nun alles um die nächsten eigenen Veranstaltungen. Diese sind nicht zu vergleichen mit einer großen Messe, eher mit einem „schwimmenden Netzwerktreffen in außergewöhnlicher Atmosphäre“. Am 20. April trifft man sich erstmals auf dem Raddampfer HERRSCHING am Ammersee. Was es mit der ITB gemein hat? Auch dort geht es um Inspiration, Menschen kennenlernen und Geschäftsbeziehungen ausbauen – allerdings in herzlicher Umgebung und mit Blick auf die Alpenkulisse.

Wieder mehr Messehallen-Feeling ist dann für den Mai geplant. Dann steht der Besuch der IMEX in Frankfurt an. Hier sucht die Agentur bereits nach Partnern für Networking-Events in 2024. Neben einer mehrtägigen MICE Boat Show an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes von Köln nach Koblenz und zurück sowie einem Networking Event in Hamburg, soll es auch wieder in Richtung Osten und in den Süden gehen. Der Plan ist, Eventorganisatoren mit Anbietern wie Hotels und Locations quer durch Deutschland zu vernetzen.

Mehr zu ILLERHAUS Marketing findet man auf der Homepage.

SSeit 22 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 75 MICE Branchentreffs, über 115 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

